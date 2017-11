Derbi català enmig dels compromisos europeus

Gairebé sense temps per descansar dels respectius compromisos europeus de diumenge, el Fraikin Granollers i el Barça Lassa s’enfronten per primera vegada aquesta temporada avui (20.30 h; Movistar+ Deportes) al Palau d’Esports de Granollers en un derbi que es disputarà entre partits de competicions europees.

Els blaugranes, que arriben a la cita en un moment complicat de la temporada després de patir la segona derrota en Champions contra el Pick Szeged hongarès (31-28), han baixat fins a la quarta posició del seu grup, a cinc punts del líder, i tot just tindran 48 hores per viatjar a Croàcia i enfrontar-se, dijous (19.00 h), al PPD Zagreb.

Encara que el seu domini a la Lliga Asobal és inqüestionable -és líder invicte després de deu jornades-, el desgast de cinc partits en deu dies està passant factura als de Xavi Pascual. El tècnic va ser clar després de la derrota a Szeged: “Hem perdut un partit que no hem merescut guanyar des del primer moment. Hem estat molt fluixos en defensa i, si no som més forts darrere, no podem córrer i ho notem massa”. La debilitat defensiva permet als rivals replegar-se ràpidament i això deixa els extrems blaugranes sense efectivitat i sense poder sortir al contraatac. D’aquesta manera l’equip se centra en l’encert dels llançaments dels francesos Dika Mem i Thimothey N’Guessan (13 dels 28 gols de diumenge van ser seus).

Amb les baixes del central Lasse Andersson i el lateral esquerre Jure Dolenec, operat del menisc del genoll dret -no tornarà a jugat fins al febrer-, Pascual està incorporant a poc a poc el nou fitxatge, el central islandès Palmarsson.

Per contra, el Granollers arriba en el seu millor moment de forma de la temporada després de guanyar en el partit d’anada de la Copa EHF el Balatonfüredi KSE hongarès (28-21) i com a tercer classificat de la Lliga Asobal, amb una ratxa de sis victòries i un empat en les set últimes jornades. De cara al partit de tornada de la Copa EHF, els vallesans tindran més temps per preparar el duel en terres hongareses, que es disputarà dissabte (18.00 h).