Derbi d'urgències al Nou Estadi de Tarragona

El Nou Estadi viurà aquest dimecres el seu primer derbi català de la temporada, entre el Nàstic de Tarragona i el Barça B (18.00 h; Liga 123 TV). Els dos conjunts arriben a la cita amb urgències per puntuar després de les dinàmiques negatives de les dues últimes jornades.

El duel es disputa un mes després del que estava estipulat en el calendari a causa de la suspensió del partit de l'1 d'octubre pels incidents en la jornada del referèndum d'autodeterminació de Catalunya.

L'entrenador del Nàstic, Rodri, vol que el seu equip reaccioni després de les dues derrotes consecutives que han retornat el quadre català a la temuda zona de descens, que havia abandonat amb el triomf davant del Còrdova a domicili.

Les baixes tornaran a ser el principal obstacle del conjunt tarragoní, que no podrà comptar amb la participació de Sergio Tejera, amb un trencament a l'isquiotibial de la cama dreta, ni d'Eddy Silvestre, amb una elongació a l'isquiotibial també de la cama dreta. El tècnic grana tampoc podrà comptar amb Mohammed Djetei, Stephane Emaná i Omar Perdomo, greus problemes en la zona de creació i la zona ofensiva d'un equip que no ha vist porteria rival les dues últimes jornades i que ha mostrat seriosos dubtes pel que fa als jugadors més avançats de l'esquema tàctic de Rodri, coincidint amb l'absència d'Ike Uche.



Precisament, el davanter nigerià, que ha estat entrenant al marge de l'equip, és una baixa massa sensible per a un equip que ha perdut l'alegria en atac i que torna a mostrar símptomes d'un conjunt que lluitarà per la permanència. L'absència d'Uche serà dubte fins a l'últim moment, encara que sembla que el risc de lesió, si juga, és bastant alt.



D'altra banda, el Barça B, catorzè, amb tres punts més que el Nàstic, viatja a Tarragona amb l'objectiu de retrobar el camí de la regularitat, tant pel que fa al joc com als resultats. Els de Gerard López afronten el derbi amb dubtes, especialment després de l'últim empat (1-1) al Miniestadi davant del Sevilla Atlético, últim classificat.

A l'espera de conèixer la llista de convocats, el filial compta amb les baixes per lesió d'Iñaki Ruiz de Galarreta, Rafa Mújica i Rodrigo Tarín, mentre que el central José Antonio Martínez i el davanter 'Choco' Lozano, que van ser substituïts l'últim partit a causa de problemes físics, s'han exercitat amb total normalitat.

La presència a l'onze inicial del futbolista amb millor forma del conjunt blaugrana, Carles Aleñá, que viatja amb el primer equip a Atenes per disputar el partit de Lliga de Campions davant l'Olympiacos, tampoc està descartada.