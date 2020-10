Desconnexió francesa en l'atac del Barça

El crèdit d’Antoine Griezmann i Ousmane Dembélé segueix en dubte. El primer compta per decepcions les seves actuacions al Barça i el segon continua allunyat de la percepció del joc coral. La derrota al Coliseum Alfonso Pérez suposa un suspens general de tot l’equip –”No hem estat fins, no hem fet un bon partit”, va admetre Sergio Busquets–, però Griezmann i Dembélé van deixar escapar una bona oportunitat per reivindicar-se a ulls del seu nou tècnic, Ronald Koeman, que ha arribat a Barcelona disposat a acabar amb les alineacions per decret i amb els tractes de privilegi al vestidor, com va demostrar donant la titularitat a Pedri, un futbolista de 17 anys i el millor blaugrana contra el Getafe. Al Barça del tècnic neerlandès només hi ha un futbolista que menja a part i aquest és Leo Messi. Els altres es guanyaran les oportunitats seguint els principis de la meritocràcia.

El partit de dissabte, malgrat la dificultat de jugar contra un rival incòmode, va agafar tints d’examen per als dos atacants francesos del Barça. Després d’una setmana de declaracions creuades, en què Griezmann va deixar anar després de l'últim matx amb França que el seleccionador Didier Deschamps sí que sap on posar-lo, Ronald Koeman el va treure de la banda dreta i li va donar la posició de punta. Tampoc seria el lloc ideal en la trajectòria de l’exmatalasser, però el tècnic neerlandès el va allunyar de la banda perquè pogués participar més en el joc col·lectiu després que en el partit contra el Sevilla al Camp Nou Griezmann connectés amb la pilota en menys de deu ocasions en tota la primera meitat. Aquell dia va ser substituït al minut 61 i només va completar 16 passades en total (15 amb encert), un fet que mostra la seva baixa incidència en el partit. Contra el Getafe, jugant de nou, va disputar 80 minuts i va duplicar el nombre de passades (34) però va baixar l’efectivitat (24 amb encert: 76%). El nombre total de contactes amb la pilota va ser de 39, entre els quals es comptabilitza el mà a mà fallat.

L’atacant titular que menys xuta

El que més penalitza Griezmann és la seva baixa participació ofensiva de cara a gol quan vesteix la samarreta blaugrana: en els quatre partits de Lliga disputats fins ara només ha rematat quatre vegades a porteria (només una entre els tres pals) en 264 minuts. Això equival a únicament una rematada per partit. El davanter més rematador del Barça està sent Messi, amb 12 tirs (7 dels quals a porteria) i 1 gol en 360 minuts. De fet, si la dada s’amplia a tot l’any 2020, Griezmann només ha marcat dos gols en 28 rematades a porteria a la Lliga, tal com va recollir la SER. Unes xifres que contrasten amb l’efectivitat d’Ansu Fati, que en els quatre partits de Lliga ha rematat 6 vegades, quatre de les quals a porteria, i ha marcat tres gols en 231 minuts.

L’anàlisi de Dembélé s’ha de fonamentar en la seva titularitat contra el Getafe, ja que fins llavors tot just havia disputat 20 minuts contra el Vila-real en un partit ja resolt i no havia participat en els duels contra el Celta i el Sevilla. En la prèvia de l’enfrontament contra els madrilenys, Koeman va canviar el discurs gèlid que havia mantingut fins llavors amb l’extrem francès. “Dembélé cada cop està millor físicament i estic content de com s’ha entrenat els últims dies”, va dir el tècnic abans de visitar el Coliseum Alfonso Pérez. El resultat va ser el premi de la titularitat donant descans a Ansu Fati, que venia de jugar amb Espanya. El fet que Dembélé sigui un extrem pur pot ser de molta utilitat per a Koeman davant d’equips que impedeixen el joc pels carrils centrals, ja que és hàbil per obrir camp a la banda, malgrat la tendència del francès de trencar cap a dins.

Griezmann només ha rematat una vegada entre els tres pals en quatre partits de Lliga

Els principals problemes de Dembélé segueixen sent la falta d’entesa del joc coral i la presa de decisions finals. L’exjugador del Borussia Dortmund va decebre en la seva primera titularitat com a blaugrana gairebé un any després de l’última. En una hora damunt la gespa el francès va perdre set pilotes, més que qualsevol dels altres dels seus companys que van disputar tot el partit sencer (Dest, amb 6 pèrdues, dues de les quals al final del partit i que van suposar dos contraatacs perillosos del Getafe, va ser l’altre futbolista que més pilotes va perdre). Moltes pèrdues de Dembélé van ser després de dríblings erràtics en jugades que semblava començar bé però en què acabava per embolicar-se ell sol. El fet que l’extrem francès sigui un futbolista que encara el rival i, per tant, pren més riscos que la majoria dels seus companys, podria disculpar les seves nombroses pèrdues, però la seva producció contra el Getafe va ser nul·la (cap rematada a porteria ni cap passada de mèrit). La pólvora francesa de l’atac blaugrana continua molla.