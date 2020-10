Dest i el repte de recuperar l’alegria d’Alves

“Intentaré ser com Dani Alves”. Ras i curt. Aquesta va ser la targeta de presentació de Sergiño Dest quan va ser presentat com a blaugrana. L’ex de l’Ajax va arribar amb els deures fets, recordant una figura que el barcelonisme troba a faltar: aquell brasiler de vestimenta i pentinats excèntrics però que va connectar a les mil meravelles amb Messi damunt la gespa. Sergi Roberto, que es va fer un lloc al Barça com a lateral de la mà de Luis Enrique, ha omplert aquesta posició des de la marxa d’Alves, amb actuacions notables però també amb d’altres que han evidenciat les seves carències. Nélson Semedo, però, mai va arribar a arrabassar-li la titularitat. El portuguès va ser titllat d’intransferible per Bartomeu per acabar sent venut poc després.

Amb Dest, dels pocs brots verds de la derrota contra el Reial Madrid, sembla que s’ha tocat la tecla encertada. “Exemplifica el tipus de fitxatges que volem fer”, va dir el secretari tècnic Ramon Planes quan el van presentar. Dest respon: en el seu primer clàssic va ser dels millors d’un Barça en reconstrucció i amb molta feina per fer.