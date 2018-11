Detinguda la dona que va col·locar un cinturó de bengales a una nena abans del River-Boca

La policia argentina ha detingut la dona que va col·locar un cinturó de bengales a una nena per intentar burlar el control de seguretat del River-Boca de la Copa Libertadores. La fiscalia demanarà una pena de presó de dos a sis anys per haver "posat en risc una menor a la que tenien l'obligació de protegir".

Les imatges, captades per un aficionat i publicades a la xarxa, on es van fer virals, han arribat a les autoritats argentines, que han identificat i detingut la dona. També s'ha procedit a escorcollar el seu habitatge.

Este es el vídeo de la mamá poniéndole bengalas a su hija. Somos Zambia del Norte pic.twitter.com/1r8q3K4rIp — carlos burgueño (@cburgueno) 24 de novembre de 2018

A petició de la fiscal Adriana Bellavigna, l'Assessoria Tutelar del Menor es farà càrrec de la nena, almenys de manera provisional, per preservar la seva intimitat.

Per ara no ha transcendit si la dona era la mare de la menor (com s'havia especulat inicialment), si tenia algun parentiu o si únicament l'acompanyava a l'estadi Monumental per veure el partit.

Arran dels incidents, el partit de tornada de la Libertadores es va ajornar inicialment fins diumenge. I el mateix diumenge es va acordar ajornar-lo 'sine die'.