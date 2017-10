Deulofeu no hi entén de burocràcia

El Barça va encarar el partit d’ahir a la Nueva Condomina amb aires de funcionari desganat. Era la versió burocràtica d’un equip pla que va trobar en Gerard Deulofeu l’element de rebel·lia imprescindible per trencar la monotonia i despertar els blaugranes, que van golejar 0 a 3 el Reial Múrcia al partit d’anada dels setzens de final de la Copa del Rei. El davanter de Riudarenes va estar tan insistent com ineficaç durant la major part del primer temps, però en duels com el d’ahir a Múrcia l’actitud preval davant dels resultats. La voluntat s’imposa als galons. De tant intentar-ho, Deulofeu va connectar la passada perfecta perquè aparegués Paco Alcácer amb un gran cop de cap i batés Santomé. L’ex del València, residual amb Ernesto Valverde, va demostrar la seva capacitat de supervivència fent un pas enrere en el moment oportú per fugir del fora de joc i castigar l’esquena dels centrals murcians.

El gol d’Alcácer va arribar després d’una llarga possessió del Barça, que va moure la pilota de banda a banda amb una paciència que l’equip no havia tingut en pràcticament cap moment del primer temps. Fins al punt que el Múrcia, còmode en l’escenari que havia dibuixat el partit, sense el setge que esperava del Barça, va atrevir-se a atacar la porteria de Cillessen en fuetades a l’espai. Nadjib va deixar en evidència Vermaelen, lluny del seu millor estat de forma, i la seva passada enrere la va rematar malament Llorente.

Però la grisor generalitzada prèvia al descans va diluir-se en sortir dels vestidors. El Barça va ser un altre, dirigit novament per un Deulofeu que va trobar en el jove José Arnáiz un gran aliat. Tot passava per les bandes. Que la cosa no seria similar al primer temps va quedar demostrat amb una cavalcada potent del davanter de Riudarenes tot just sortir del vestidor. Amb l’absència del lesionat Ousmane Dembélé, Deulofeu ha agafat confiança i, a poc a poc, els intents frustrats de l’inici del partit es van convertir en una exhibició de desequilibri: l’extrem va anar-se’n en l’un contra un a la frontal de l’àrea i va batre per baix Santomé amb un xut creuat per sentenciar el partit.

El Múrcia es queda sense aire

Els pulmons del conjunt murcià, que va jugar el partit de Lliga de Segona B contra el San Fernando només dos dies abans, començaven a bombejar menys aire del necessari per perseguir uns futbolistes del Barça molt més elèctrics. Deulofeu va activar els seus companys, i només quatre minuts després del gol del davanter català Arnáiz va fer el que ja ha demostrat que sap fer en aquest inici de curs amb el filial: diagonal cap als passadissos interiors i xut fortíssim per marcar el 0 a 3. L’ex del Valladolid va perdre la timidesa inicial i es va atrevir fins i tot amb una ruleta a l’interior de l’àrea.

Arnáiz va debutar com a titular amb el Barça, un lloc en l’onze que va compartir amb un altre futbolista del conjunt de Gerard López, Carles Aleñá. El migcampista de Mataró no va trobar-se còmode en un centre del camp sense brillantor. Va ser una oportunitat perduda per Denis Suárez i Andrés Gomes, situat a la posició de pivot defensiu.

En els minuts finals, Valverde va donar descans a Deulofeu i va ressituar Denis a la posició d’extrem dret. També va tenir una oportunitat Marc Cucurella, un dels homes en què la secretaria tècnica del Barça té dipositades més esperances per al futur. El voluntariós lateral del planter va suplir Digne i va fer d’aquesta manera el debut amb el primer equip. Després de cinc anys a La Masia, Cucurella va fer realitat el seu somni.

Dos debuts

En els minuts finals, el partit es va trencar. Primer Elady va perdonar en l’un contra un amb Cillessen, que va tapar bé la rematada del futbolista del Múrcia. I només uns segons més tard, a l’altra punta de camp, l’ocasió es repetia a la inversa: Alcácer va perdonar en el duel directe amb Santomé. I no va ser l’última. Després d’una jugada tan potent com habitual de Sergi Roberto, i assistit per André Gomes, Alcácer va tornar a estar lent en la definició. El Barça va complir a Múrcia, i ho va fer gràcies a les ganes de Deulofeu de seguir demanant un lloc a l’onze titular a Valverde.

El Màlaga s’enfonsa i el València no falla

El Màlaga de Míchel segueix en una dinàmica de resultats horrible. El cuer de Primera va perdre contra el Numància a Los Pajaritos, i ho va fer de la manera més cruel, amb una remuntada del conjunt de Segona al temps afegit. L’anada dels setzens de final de Copa arribava al minut 91 amb avantatge per als andalusos, que s’havien avançat gràcies a un gran gol de Recio. Però primer Nacho, aprofitant un rebuig, i després Escassi, en una doble rematada amb pal inclòs, van capgirar el marcador (2-1). Les coses li van sortir millor al Sevilla, que en la seva visita al Cartagena va certificar pràcticament la classificació. Després de tres derrotes consecutives, l’equip d’Eduardo Berizzo va guanyar per 0 a 3 el rival de Segona B amb gols de Sarabia, Correa i Muriel. L’Alabès va endur-se el triomf en el duel de Primera contra el Getafe (0-1), mentre que el València segueix amb la dinàmica positiva d’aquest curs i va superar, gràcies a l’encert en els minuts finals, el Saragossa (0-2). Rodrigo primer i després Parejo, de penal, van donar la victòria als visitants. A Cadis, el Betis de Quique Setién va guanyar per 1-2. Avui l’Elx rep l’Atlètic de Madrid (21.30 h) i el Formentera, de Segona B, farà festa grossa contra l’Athletic Club (19 h). El Vila-real jugarà al camp de la Ponferradina (20.30 h). Demà serà el torn del Lleida Esportiu, que rep la Reial Societat; el Girona, que jugarà a casa contra el Llevant; l’Espanyol, que visitarà Tenerife, i el Madrid, que anirà a Fuenlabrada.