Deulofeu: "Estic cada vegada més adaptat als meus companys i dins de l'equip"

Gerard Deulofeu ha parlat en roda de premsa a l'estadi Karaiskakis del Pireu, on el Barça buscarà classificar-se per als vuitens de final de la Lliga de Campions. El jugador català ha afirmat: "Estic cada vegada més adaptat als meus companys i dins de l'equip".

Deulofeu ha afirmat: "L'equip arriba a Grècia amb ganes de seguir fent coses bones. És clar que estem en un bon moment, hem començant molt bé tant la Lliga com la Champions, i la Copa també". I ha afegit: "Tinc clar on soc, al millor club del món, i altres jugadors poden jugar al meu lloc; per tant, cal acceptar-ho i treballar fort. Vull jugar sempre, crec que he encadenat uns bons partits, espero jugar demà". Deulofeu ha dit també: "La meva relació amb Valverde és bona; jo m'haig de guanyar el lloc".

Sobre la visita de Neymar a Barcelona, ha afirmat, en una sala de premsa plena del tot: "Ho he vist a les xarxes, ja que jo tenia un entrenament diferent i no el vaig veure. És un jugador que ha fet història al club, un bon noi".

El Madrid i la política

Sobre la derrota del Madrid a Girona ha afirmat: "No et puc enganyar, va ser un bon resultat, però cal estar centrat en el que fem nosaltres, en els nostres partits".

En ser preguntat per la política, ha dit: "Seguim el que passa, però no es parla d'aquest tema al vestuari. No tinc res a dir de l'actualitat política, el partit de demà és més important que la meva opinió".