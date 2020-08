Diego López, Wu Lei i Dídac renoven els seus contractes

L’Espanyol ha aconseguit retenir tres dels seus jugadors de referència després del descens a Segona Divisió. Diego López, Dídac Vilà i Wu Lei continuaran al club català la temporada que ve amb el màxim objectiu de retornar-lo a Primera. La decisió és estructural.

L’Espanyol va confirmar fa unes setmanes que el davanter xinès, important tant en el vessant esportiu com en l’econòmic, no abandonaria l’equip tot i el descens de categoria. Wu Lei, que acabava contracte a finals del 2020, està molt compromès amb el projecte i renovarà fins al 30 de juny del 2024, quan tindrà 32 anys. Aquesta temporada ha marcat vuit gols en 49 partits oficials.

La del xinès, però no ha sigut l’única renovació contractual que el club blanc-i-blau ha tancat en els últims dies. El capità de l’equip, Diego López, també ha arribat a un acord per continuar un any més amb opció a dos “en funció d’aconseguir uns objectius esportius”. El porter gallec, que al novembre farà 29 anys, continuarà defensant la porteria de l’equip a Segona. Si l’equip puja, podria quedar-se a la plantilla perica un curs més. Aquesta lògica també està present en el nou acord de l’entitat amb Dídac Vilà, que continuarà vestint la samarreta Espanyol dues temporades més, amb una més d’opcional.

Rebaixa salarial

Tot i que l’Espanyol serà un dels equips amb més pressupost de Segona Divisió, caldrà que les despeses del club es continguin en un context de crisi per la pandèmia. Per aquest motiu, i també pel descens de categoria, les renovacions s’estan negociant a la baixa. “Els jugadors s’estan baixant notablement la fitxa adequant-la a la realitat de la Segona Divisió”, va informar l’entitat en un comunicat. Per al nou curs el pressupost serà d’entre 48 i 50 milions. És a dir, la meitat que la temporada passada.

Les renovacions de López, Vilà i Lei són una assegurança per al club, però encara queda feina per de tancar una plantilla que encara no sap si comptarà amb Raúl de Tomás, referent en l’atac blanc-i-blau, i Cabrera, entre d’altres.