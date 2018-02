Digne acaba el derbi amb una fissura a un dit de la mà

Lucas Digne ha sigut substituït en els minuts finals del derbi contra l'Espanyol. Jordi Alba ha entrat per donar profunditat al carril esquerre de l'atac del Barça, però el canvi no només respon a motius futbolístics, sinó també perquè el lateral francès s'ha lesionat. Digne s'ha fet una fissura al quart dit de la mà dreta, uns problemes que el fan ser dubte per al pròxim partit dels blaugranes a la Copa, contra el València, dijous.