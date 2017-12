Digne: "Tenim millor atac i defensa que el Madrid"

El defensa francès del Barça, Lucas Digne, ha afirmat en una entrevista a Goal.com aquest dimarts que els vuit punts que separen l'equip blaugrana del Madrid a la Lliga "no són una sorpresa". Segons el lateral esquerrà, les estadístiques demostren que "tenim millor atac i defensa que els nostres rivals, inclòs el Madrid".

Digne ha lamentat que els blancs s'adjudiquessin el passat títol de Lliga "per petites diferències, decidides en un sol partit durant la temporada, com una pilota que va passar la línia, però que no va ser gol", en referència al gol no concedit per l'àrbitre Hernández Hernández a l'equip blaugrana en la visita al Benito Villamarín la temporada passada.

Finalment, Digne ha explicat que l'objectiu d'aquesta temporada és "guanyar totes les competicions", ja que, segons diu, això "forma part de l'ADN del club".