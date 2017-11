Dinamarca, darrera selecció europea classificada per jugar el Mundial

Dinamarca jugarà un Mundial per cinquena vegada a la seva història. L'equip escandinau ha golejat per 1-5 a l'Aviva Stadium, deixant la República d'Irlanda fora del Mundial. El darrer Mundial dels danesos era aquell del 2010, quan van caure a la fase de grups. Irlanda no juga un Mundial des de l'any 2002.

Després del 0-0 del partit d'anada, Irlanda ha aprofitat una errada defensiva danesa per fer un gol que els situava a les portes de Moscou, amb un gol de cap de Duffy. Christensen però, ha empatat als 29 minuts després d'una gran jugada de Pione Sisto, l'extrem del Celta. I poc després, Eriksen, el gran protagonista del partit, ha fet un segon gol que deixava els irlandesos molt tocats. Irlanda necessitava fer tres gols, però Dinamarca no els ha deixat reaccionar, amb dos gols més d'un Erikssen en estat de gràcia. Bendtner, de penal, ha fet el darrer gol dels danesos (1-5).

Europa doncs, ja saps totes les seves seleccions al proper Mundial: Rússia, com amfitriona, estarà acompanyada de Bèlgica, Espanya, els debutants islandesos, Portugal, França, Alemanya, Sèrbia, Polònia, Anglaterra, Suècia, Croàcia, Suïssa i Dinamarca.

Els altres equips classificats pel Mundial són Mèxic, Costa Rica, Panamà, Colòmbia, Argentina, Brasil, Uruguai, Iran, Corea del Sud, Japó, Aràbia Saudita, Tunísia, Nigèria, Marroc, Senegal i Egipte. Els darrers classificats han de sortir dels guanyadors dels duels Perú-Nova Zelanda i Austràlia-Hondures.