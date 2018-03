Djokovic, sobre Piqué i el nou format de la Copa Davis: "És una notícia fantàstica"

Novak Djokovic ha donat suport públicament aquest divendres a la iniciativa per reorganitzar la Copa Davis de Gerard Piqué. "És una notícia fantàstica", ha comentat el tenista en una entrevista a 'Le Parisien', dies després que la Federació Internacional (ITF) anunciés que la competició es disputarà durant una setmana de novembre i en una sola ciutat amb els 18 millors equips a partir del 2019. "Molts esperàvem aquesta decisió. Els jugadors volem jugar al nostre país, però fa anys que el format actual no funciona. Cada vegada és més habitual que els millors esportistes de cada equip renunciïn a disputar-la. La Copa no desapareix. El que fem és traslladar-la a una altra dimensió", ha explicat.

El serbi defensa la necessitat d'un canvi i matisa que és compatible amb la tradició històrica del tenis. "El tenis pot ser molt conservador, i sé que alguns països no veuen amb bons ulls la reforma. La Copa Davis és un esdeveniment històric. Té arrels profundes que respectem, però necessitem innovar, millorar. Hi ha idees, èxits, al golf, al futbol o al bàsquet, que podríem utilitzar. Respecto el llegat que han deixat els professionals d'aquests esports, però hem d'aprofitar les oportunitats. Les millors disciplines tenen aquest format. Serà més atractiu per al món de l'esport, mitjans de comunicació, patrocinadors i aficionats. També cal destacar que les federacions guanyaran més diners", ha argumentat.

"Que es disputi l'última setmana de la temporada no és negatiu. Crec que és una gran forma de rematar l'any. Ho hem de debatre amb els jugadors a la reunió del consell d'Indian Wells. Però, honestament, acumular tot el talent en un sol lloc durant set o deu dies és fenomenal", ha afegit.

Djokovic ha aprofitat l'entrevista per matisar que no té una vinculació econòmica amb Gerard Piqué: "He llegit que formava part del projecte i m'ha sorprès molt! No formo part dels grup de beneficiaris. No tinc negocis amb Piqué. Senzillament intento ajudar com a president de la junta de jugadors i defensor d'aquest esport. Fa un any i mig vaig començar a veure que el futbolista del Barça es vinculava al tenis i feia un gran esforç amb els seus associats. És amic meu i estic en contacte amb ell".