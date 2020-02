Thiem es queda a les portes de fer caure el tron de Djokovic

Novak Djokovic despertarà a Melbourne amb les cames cansades, però amb un nou trofeu de l’Obert d’Austràlia al costat. El vuitè de la seva col·lecció particular, el vuitè d’un torneig en què ha escrit algunes de les pàgines més glorioses d’una carrera encara amb molt futur. “Aquesta és la meva pista preferida, el meu torneig preferit, casa meva”, va dir el serbi després de derrotar en cinc sets l’austríac Dominic Thiem (6-4, 4-6, 2-6, 6-2 i 6-4), en una final preciosa en què per moments Thiem va semblar capacitat per esquerdar el domini del tenis mundial de Federer, Djokovic i Nadal. Des que Stan Wawrinka va guanyar l’Obert dels Estats Units l’any 2016, ningú ha sigut capaç de derrotar a la final d’un torneig gran els membres del Big Three, els tres jugadors que han guanyat més Grand Slams. Federer, el veterà, en té 20. Nadal el persegueix amb 19, però per darrere Djokovic ja en suma 17. I sembla destinat a poder atrapar-los. “Poder formar part d’aquesta època històrica és un honor. Aquests tres jugadors heu portat el tenis a un nivell diferent, és una fortuna poder viure-ho des de dins”, va dir un Thiem que arribava a una final del Grand Slam per tercer cop a la seva carrera. Si els dos primers cops va perdre a Roland Garros contra Nadal, el tercer va topar amb el mur de Djokovic a Austràlia.

“Esperava una final dura, però no tant. Ha sigut molt complicat derrotar Thie, s’ha quedat a un pas del triomf. I segurament li arribarà el moment de guanyar en el futur”, va admetre Djokovic, que va veure com, per moments, semblava que la final se li escapava de les mans, especialment després de perdre el tercer set i haver comès un munt d’errades. Però el serbi va saber aferrar-se a la pista en el quart set, sobrevivint, per acabar imposant el seu joc en un triomf emocionant pel joc dels dos jugadors. Però va ser un triomf diferent. Djokovic, normalment un dels jugadors més divertits i riallers, gairebé no va celebrar la victòria. En part, en senyal de respecte per al poble australià després dels tràgics incendis que ha patit aquests últims mesos. I també per recordar l’exjugador de bàsquet Kobe Bryant. “Era el meu amic. Aquests últims anys el vaig conèixer i li demanava consells, era el meu mentor. Va ajudar-me sempre que tenia dubtes”, va dir Djokovic, que va rebre el trofeu amb un xandall on portava les lletres K i B per recordar el nord-americà, mort fa una setmana en un accident d’helicòpter.

Thiem demana pas

Si Bryant era famós per la seva mentalitat guanyadora, Djokovic ha aconseguit desafiar Nadal i Federer un cop ha aconseguit trobar la fortalesa mental que en ocasions li havia fallat quan era jove. De fet, es va plantar a la final de l’Obert d’Austràlia amb un joc tan sòlid, tan fred, que ningú li havia guanyat ni un sol set. Thiem, en canvi, s’havia obert pas amb un munt d’hores sobre la pista, després de duels eterns, com el dels quarts de final contra Rafa Nadal o les semifinals contra Zverez. Un Obert d’Austràlia especial per a Thiem, que va fer fora en ple torneig un dels seus entrenadors, Thomas Muster, l’únic austríac que ha sigut número 1 del món després de guanyar a Roland Garros el 1996. Però Thiem vol superar el mestre, i el va fer fora a l'entendre que no el respectava fora i va quedar en mans del xilè Nicolas Massú, l’home amb qui porta un any treballant i que l’ha convençut per millorar el seu joc en totes les superfícies, ja que fins fa poc Thiem només rendia sobre terra batuda, superfície on ja va derrotar el mateix Nadal al Godó de l’any passat.

Thiem encara no ha guanyat cap torneig gran, però, situat al quart lloc del rànquing mundial, sembla destinat, als 26 anys, a poder trencar el domini de Nadal, Federer i Dokovic, guanyadors de 52 dels últims 60 Grand Slams. La pròxima cita serà a la casa de Rafa Nadal, un Roland Garros que ha guanyat en 12 ocasions però on Thiem ja l’ha desafiat públicament presentant candidatura per ser el relleu dels tres jugadors que segueix sense defallir. Djokovic, el primer jugador a guanyar vuit tornejos de l’Obert d’Austràlia en l’era professional, va poder celebrar el triomf amb els milers d’aficionats serbis que van estar mirant el partit a les pantalles gegants a fora del Rod Laver Arena de Melbourne. Austràlia, un dels estats amb una comunitat sèrbia més gran, s’ha convertit en la segona casa d’un Djokovic que va saber patir per posposar la revolució de joves com Thiem, Zverev, Tsitsipas o Medveved.