Djokovic i el clima amenacen el regnat de Rafa Nadal a París

En condicions normals Rafa Nadal seria el gran favorit per guanyar la final de Roland Garros. Però aquest any de pandèmia, on ja d’entrada res és normal, el torneig es juga a l’octubre, i amb el canvi de condicions climatològiques les coses s’han igualat una mica. I això fa que Novak Djokovic, el seu rival, tingui més opcions de plantar-li cara. El manacorí, rei absolut de la pista Philippe Cartier, on sempre que ha jugat la final l’ha guanyada, busca el que seria el seu 13è títol a París. El serbi, en canvi, tan sols ha aixecat la Copa dels Mosqueters una vegada en la seva dilatada carrera (15 h, Eurosport i DMAX).

Per estrany que sembli, no és el mateix jugar a tenis a l’estiu que fer-ho a la tardor. I menys quan la superfície és terra batuda. A l’esport professional no hi ha detalls insignificants. Tots compten. Quan baixa la temperatura i puja la humitat, que és el que passa a la capital francesa en aquesta època de l’any, les característiques de la pista canvien. I ho fa, sobretot, la pilota, que no bota tan amunt. Són hàndicaps que van en contra de Nadal, especialista en aquest tipus de tornejos, i que beneficien Djokovic, que no es troba tan còmode quan ha de competir sobre argila.

“La pilota no botarà per sobre de l’espatlla. Les condicions són diferents i, tot i que penso que Rafa Nadal és favorit, sobretot si el partit es juga a cinc sets, penso que tinc una opció de guanyar”, deia el tenista serbi, que va suar de valent per plantar-se a la final, derrotant en cinc mànegues el jove tenista grec Stefanos Tsitsipas (6-3, 6-2, 5-7, 4-6 i 6-1). Nadal, en canvi, va poder resoldre el seu partit de semifinals contra l’argentí Diego Schwartzman en tres sets (6-3, 6-3 i 7-6).

Un clàssic del tenis

Nadal i Djokovic, els dos millors tenistes del circuit, s’han vist les cares 55 vegades fins ara, amb un balanç molt igualat de 26 triomfs per al manacorí i 29 per a Nole. Però la diferència més gran és en els partits disputats sobre terra batuda, on Nadal s’imposa clarament per 18 a 7. D’aquests 25 partits, set han sigut a París, on Djokovic tan sols ha aconseguit imposar-s’hi una vegada. Va ser el 2015, als quarts de final.

“Ens respectem molt, i quan ens enfrontem hi ha una motivació per fer el nostre millor tenis. Sabem que hem d’estar al màxim nivell per enfrontar-nos. Tenim prou experiència per afrontar aquests partits amb el cap fred”, afegia Djokovic. El jugador serbi, que passi el que passi marxarà de París amb el número 1 de l’ATP sota el braç, té a l’abast aconseguir el seu 18è títol de Grand Slam -té un Roland Garros, vuit Open d’Austràlia, cinc Wimbledon i quatre Open dels Estats Units-. Així, quedaria a només un de Rafa Nadal. El manacorí, al seu torn, en suma 19 -dotze a París, un a Austràlia, dos a Wimbledon i quatre als Estats Units- i, si guanyés, igualaria els 20 de Roger Federer, el tenista amb més títols de primera categoria de tota la història.

Els dubtes de Nadal

“Serà la final més difícil de Nadal a París. Haurà de fer mal amb la dreta. Haurà d’anar un pas més enllà”, deia el seu tiet i exentrenador, Toni Nadal. No tot, però, és atribuïble al clima. I és que el monarca de Roland Garros, que aquest estiu ha fet 34 anys, considera que no està en un moment de forma prou bo després de sis mesos sense poder competir. “Estic a la final, no he perdut cap set i no es pot dir que no estigui bé. Però hi ha altres Roland Garros en què m’he notat més segur, en què tenia la sensació que el meu joc era millor”, deia a la prèvia el tenista, a més de destacar que havia “patit” durant el torneig però que a les semifinals havia fet “el millor” partit d’aquest Roland Garros. Una dosi d’optimisme per a un tenista que no acostuma a fallar en les grans ocasions.

0⃣ set concédé durant le tournoi @iga_swiatek remporte son premier titre du Grand Chelem, en ne perdant pas plus de cinq jeux par match.



📝👇 #RolandGarros — Roland-Garros (@rolandgarros) October 10, 2020

Iga Swiatek fa història a Roland Garros

La tenista polonesa Iga Swiatek, de tan sols 19 anys, va fer història guanyant la final de Roland Garros. La jugadora polonesa, que aixecava així el seu primer Grand Slam, es va desfer de la nord-americana Sofia Kenin per la via ràpida (6-4 i 6-1). Swiatek es va beneficiar dels problemes físics de la seva rival, accentuats al segon set, per acabar aixecant el títol en una hora i 21 minuts. La jove promesa del tenis femení, que es confessa admiradora de Rafa Nadal i que encara no havia guanyat cap torneig professional a la seva carrera, es converteix així en la primera tenista polonesa que guanya un Grand Slam, tant en el quadre femení com en el masculí.