Djokovic guanya a Wimbledon i torna a ser un dels grans

Després de superar Rafa Nadal en un partit maratonià, a Novak Djokovic només li quedava un pas per coronar-se a Wimbledon i tornar-se a sentir un dels grans en el món del tenis. El serbi no ha fallat contra el sud-africà Kevin Anderson, a qui ha derrotat en tres sets (6-2, 6-2 i 7-6).

Els dos tenistes havien arribat a la final després de dos partits llarguíssims. Anderson va disputar la semifinal més llarga de la història (sis hores i mitja), però Djokovic no va poder acabar el seu partit fins dissabte (interromput divendres perquè van arribar a l'hora límit) i, per tant, havia tingut un dia menys de descans. Però a l'hora de la veritat el serbi ha evidenciat la diferència tenística amb el sud-africà.

A diferència del que va fer en els quarts de final contra Federer i a les semifinals amb Isner, aquesta vegada Anderson no n'ha tingut prou amb el seu servei. De fet, ha tingut molts problemes per mantenir-lo. El seu rival, àgil de cames i amb més eficàcia restant, ha aprofitat l'impuls moral que li va donar el triomf contra Nadal en cinc sets.

Triomf còmode

Al cap de poc de començar, Anderson ja tenia coll avall que Djokovic era millor que ell i que no tenia res a fer a la final. Ha intentat aguantar el xàfec amb la màxima dignitat possible, sobretot amb dos sets en contra. De fet, el tercer ha sigut el millor del sud-africà, quan s'ha vist més sòlid servint i ha aprofitat que el serbi començava a notar el desgast físic acumulat.

La victòria permet que Djokovic, que gairebé dos anys després tornava a la final d'un Grand Slam, faci un salt endavant a l'ATP i torni a acostar-se als millors. El serbi ja feia setmanes que estava en línia ascendent i només necessitava un resultat com aquest per confirmar que, d'ara endavant, tornarà a competir per tot.

És el quart títol de Djokovic a l'All England Club després dels que va guanyar el 2011, el 2014 i el 2015. Amb aquest ja suma 13 títols de Grand Slam i se situa a només un d'igualar els 14 del nord-americà Pete Sampras. El rànquing l'encapçalen Roger Federer (20) seguit de Rafa Nadal (17).