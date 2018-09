Djokovic se cita amb Nishikori a les semifinals

Novak Djokovic disputarà per onzena vegada en la seva carrera les semifinals de l'Obert dels Estats Units després de desfer-se, en quarts de final, a l'australià John Millman (6-3, 6-4 i 6-4). Djokovic s'ha imposat en un partit de dues hores i 48 minuts sense necessitat de desenvolupar el seu millor tenis: ha comès 53 errors no forçats per 29 cops guanyadors. On ha marcat la diferència ha sigut anotant els punts decisius i trencant el servei de Millman en fins a quatre ocasions.

Millman, que venia de donar la sorpresa eliminant Roger Federer, va confirmar que aquest triomf anterior s'havia degut més als errors de l'actual número dos del món que no pas als seus encerts. Contra Djokovic va aconseguir 24 cops guanyadors i va cometre 46 errors no forçats, mentre que amb prou feines va guanyar 7 punts en les 11 aproximacions a la xarxa, per 16 en 22 intents de Djokovic.

El tenista serbi, sisè del rànquing mundial, buscarà la seva final contra el japonès Kei Nishikori, que s'ha desfet del croat Marin Cilic (2-6, 6-4, 7-6 (5), 4-6, i 6-4). Aquesta semifinal es disputarà divendres. El mateix dia, Rafa Nadal buscarà l'altra plaça de la final contra Juan Martín del Potro.

Abans, aquest dijous, es disputaran les dues semifinals femenines: Serena Williams jugarà contra Sevastova, mentre que Keys s'enfrontarà amb Osaka.