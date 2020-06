Novak Djokovic , positiu per coronavirus després de participar al torneig que va organitzar ell mateix

El número 1 del món, Novak Djokovic, ha donat positiu per coronavirus. El serbi es suma a la llista de jugadors que han donat positiu per covid-19 després de participar a l'Adria Tour, després de Georgi Dimitrov, Borna Coric i Victor Troicki. Djokovic va organitzar aquest torneig per diferents ciutats balcàniques aquests dies, gira on va ser vist saludant companys sense respectar les mesures de seguretat. Ara, alguns dels tenistes que van ser a la gira han donat positiu, comprometent el retorn del tenis de primer nivell les properes setmanes.

La seva dona, Jelena, que el va acompanyar a Belgrad i Zadar, dues de les ciutats del torneig, també ha donat positiu. Es tracta del vuitè cas relacionat amb aquest torneig. Als quatre jugadors es van sumar un preparador físic del serbi, Kristijan Groh (entrenador de Dimitrov), i les dones de Troicki i Djokovic.

Djokovic ha explicat que ara estarà aïllat dues setmanes, fent-se tests cada cinc dies per verificar quin és el seu estat, doncs és asimptomàtic.