Dominik Paris, el veterà rei de la velocitat

Diuen que mai és tard per fer realitat els somnis. I encara que estiguis a punt de fer 30 anys pots aspirar a tot a la Copa del Món d'esquí. Aquest és el lema al qual s'ha aferrat l'italià Dominik Paris, que s'ha coronat a Andorra com el rei de la velocitat. Vencedor dimecres a la prova del descens, ha tornat a guanyar aquest dijous, ara en supergegant, per assegurar-se la primera Bola de Cristall de la seva carrera.

Dominik Paris no és un nouvingut en el món de l'esquí. Sempre ha sigut dels noms destacats a la Copa del Món des que el 2009 va aconseguir el primer punt i el 2012 el seu primer triomf en una cursa. Des de llavors i fins a l'actualitat, exceptuant el 2014, sempre ha obtingut alguna victòria anual. Però, a diferència d'altres esquiadors, la seva carrera ha anat de menys a més a mesura que avançava la seva experiència. Les cinc victòries d'aquest 2019 en donen fe: tres en descens i dues en supergegant. Curiosament, en la primera modalitat tan sols va poder ser segon, per darrere de Beat Feuz, que el va superar per 20 punts. En canvi, en la segona disciplina, on ha sigut regular des del principi, s'ha imposat amb una diferència de 84 punts, un gran cop d'autoritat.

Paris ho tenia bé abans de la prova, ja que liderava el campionat. Però en una pista tan tècnica com l'Àliga de Soldeu - El Tarter qualsevol error pot deixar-te fora de combat. Ha passat en noies, en el tram tècnic. I també en nois, però no a la zona on es necessita més habilitat, sinó en el salt, just a l'inici del segon sector. Fins a quatre dels 23 esquiadors han quedat fora de la cursa per passar-se de llarg i saltar-se la porta. Un d'ells, el suís Marco Odermatt, ha perdut el control a més de 120 quilòmetres per hora i ha estat a punt d'estavellar-se contra les xarxes de protecció. Només l'habilitat d'algú que competeix a la Copa del Món l'ha salvat d'un accident molt perillós, frenant a temps abans de xocar amb els límits de la pista.

En una línia similar a la de la nord-americana Mikaela Shiffrin, vencedora de la Bola de Cristall un parell d'hores abans, Paris ha completat el recorregut de menys a més. No ha sigut ni el més ràpid pel que fa a velocitat punta ni tampoc el líder dels dos primers sectors, els més ràpids. En canvi, ha dominat el tercer i el quart, llegint magníficament el recorregut. Amb un registre de 1:20.42, ha derrotat el suís Mauro Cavizel per 15 centèsimes i l'austríac Vincent Kriechmayr en gairebé mig segon. Dos rivals que optaven encara a la Bola de Cristall, si Paris fallava. Però Paris no ha fallat. Al contrari.