Dorsey guanya el Barça als jutjats: un cas que podria costar 1,5 milions al club

El Barça haurà de readmetre Joey Dorsey o pagar-li prop d'un milió i mig d'euros. El pivot nord-americà ha guanyat la demanda que va presentar contra l'entitat barcelonista després d'acomiadar-lo al gener, quan Dorsey va fer una piulada contra els serveis mèdics. El jutjat 26 social de Barcelona ha resolt favorablement per al pivot, actualment sense equip, i que haurà de percebre en concepte d'indemnització el salari d'aquesta temporada i una part de la passada. A més, el club haurà d'abonar 25.000 euros per danys morals al jugador.

La resolució, del 17 d'octubre, tal com han avançat 'Mundo Deportivo' i 'Sport', considera nul l'acomiadament, ja que atempta contra la llibertat d'expressió. El club blaugrana presentarà un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per evitar el pagament de la indemnització. Si el Barça no acaba guanyant aquest cas, haurà de pagar els prop de 1,1 milions que havia de cobrar aquesta temporada i la part proporcional de la passada: el pivot tenia un contracte per 800.000 euros, una xifra a la que s’ha de descomptar el que va cobrar jugant al Balikesir turc (poc més de 100.000 euros) i el que se li havia abonat de la primera meitat de temporada, fins que va ser acomiadat. L'alternativa és acceptar la readmissió del pivot nord-americà, que podria acompanyar Tyrese Rice, actualment al filial després que no hagués acceptat marxar aquest estiu.

Després que el Barça el fes fora al gener, Dorsey va buscar assessorament a l 'Associació de Jugadors Professionals de Bàsquet (ABP) i se'l va derivar a un bufet d'avocats de Barcelona que ha portat el cas.



"Els serveis mèdics em van dir que només era un esquinç dolent i em van forçar a jugar, sense dir-me que tenia un edema, quan ja era massa tard", va dir Dorsey al seu compte d'Iinstagram. El club va anunciar que se li obria un expedient disciplinari, i tot just 5 dies més tard es va anunciar el seu adeu. D'aquesta manera s'acabava la segona etapa del pivot de Baltimore al Palau Blaugrana.