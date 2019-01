Dos canvis que van marcar el futur d’Ernesto Valverde

Per a Ernesto Valverde, el partit d’aquest vespre a Getafe no és un enfrontament més. El Txingurri torna a l’escenari on, la temporada passada, va moure amb encert la banqueta i va guanyar un partit que semblava condemnat a perdre. Una circumstància que va acabar eclipsada pel bon rumb del Barça a la Lliga, competició que acabaria enduent-se, però que va ser clau per guanyar-se la credibilitat del vestidor, de la directiva i dels aficionats.

Era tot just la quarta jornada d’una Lliga que començava just després de perdre estrepitosament contra el Reial Madrid a la Supercopa d’Espanya, i després d’un estiu en què havia volat Neymar, s’havia frustrat la compra de Verratti i un semidesconegut com Dembélé es convertia en el fitxatge més car de la història del club. Per postres, el mateix Dembélé es lesionava en aquell partit al Coliseum Alfonso Pérez, una lesió que el tindria quatre mesos allunyat dels terrenys de joc.

Amb males vibracions a la gespa i amb un Getafe que s’havia avançat amb una diana de Shibisaki, Valverde no va tenir més remei que apostar fort i fer entrar Denis Suárez per Iniesta al descans. Ja a la segona part, Paulinho -fitxatge més que qüestionat a causa dels 40 milions que havia abonat el Barça al Guanghzou Evergrande xinès- ocupava la posició d’Ivan Rakitic. I va passar que els homes de refresc van ser claus. Denis va fer el gol de l’empat i Paulinho el de la victòria, poc abans del final.

Un recurs que s’havia oblidat

“Valverde va demostrar que sabia llegir els partits i que podia intervenir decisivament, i això va fer que molts jugadors, alguns que potser no n’estaven gaire convençuts, creguessin en ell”, asseguren des de la Ciutat Esportiva. No és que tot fossin flors i violes a partir d’aquell moment, però l’entrenador es va sentir una mica més alliberat perquè les seves receptes funcionaven i els jugadors van començar a pensar que estaven en bones mans. De fet, el mateix Valverde reconeixia, en la tradicional entrevista que concedeix als mitjans per les festes de Nadal, que la remuntada al Coliseum Alfonso Pérez havia sigut el partit més determinant de la primera volta d’aquella Lliga.

I és que si alguna cosa havia perdut el Barça durant l’etapa de Luis Enrique era la capacitat per canviar partits mitjançant substitucions. Difícilment l’asturià havia pogut modificar el rumb amb substitucions, i fins i tot alguns dies havia arribat a menystenir els suplents, amb la qual cosa donava a entendre que abans de fer entrar algú de menys nivell era millor deixar les coses com estaven. En canvi, Valverde obria la porta a Getafe a la possibilitat de provar eines noves a mig enfrontament. Un recurs que, amb més o menys encert, seguiria explorant en els partits posteriors al llarg de la temporada.

La confiança del vestidor

Denis Suárez, per exemple, explicava en una entrevista a RAC1 concedida pocs dies després que el vestidor havia notat un “canvi en el caràcter” de l’entrenador respecte del seu predecessor, Luis Enrique. El gallec afegia que amb el Txingurri hi havia més “confiança”. Aquella tarda de setembre del 2017 Valverde respirava més tranquil i els jugadors també. Un pes pesant del vestidor com Luis Suárez també elogiava el míster, de qui destacava la “capacitat per llegir els partits”. I l’estrella de l’equip, Leo Messi, també beneïa l’entrenador dient que “hi entén de futbol, el veu bé i també el prepara molt bé”.

Un tècnic que, a més, el sap “transmetre al jugador”, amb qui “té molt de tacte i sempre és sincer”. Valverde torna aquest vespre a un escenari del qual guarda un bon record. Però aquesta vegada espera no haver de recórrer a la banqueta per reconduir cap situació d’emergència i confia que Messi i companyia enllesteixin la feina molt abans. Ja es veurà.