Dos casos de covid-19 sacsegen l'Atlètic de Madrid

L'Atlètic de Madrid ha emès aquest diumenge al vespre un comunicat oficial per informar que repetirà aquest dilluns els tests als membres de l'expedició matalassera a Lisboa, seu de la fase final de la Lliga de Campions. El motiu és que després de les proves realitzades dissabte, hi ha dues persones que han donat positiu per coronavirus. Encara no se saben els noms dels contagiats, però es troben aïllats a casa seva.

Aquest dijous, l'equip de Diego Pablo Simeone juga el partit de quarts de final de la màxima competició contra el Leipzig i l'aparició d'aquests dos positius condiciona el pla de viatge previst. Un cop el club madrileny tingui els resultats dels nous tests, es posarà en contacte amb la UEFA per dissenyar un nou pla d'actuació. L'objectiu, esclar, és que no hi hagi més casos de covid-19 que puguin entorpir les aspiracions de l'equip a la Champions. De moment, no és una opció suspendre el partit i fer passar l'equip alemany a semifinals.

L'Atlètic de Madrid tenia pensat viatjar cap a Portugal en avió aquest dilluns a les 20 h per entrenar-se dimarts a la ciutat esportiva del Benfica i dimecres a l'estadi José Alvalade, on habitualment competeix l'Sporting de Lisboa, hores abans de sotmetre's a les últimes proves prèvies a la disputa del partit davant del Leipzig. El guanyador d'aquesta eliminatòria s'enfrontarà a les semifinals contra el vencedor de l'encreuament entre el París Saint-Germain i l'Atalanta.