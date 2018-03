Dos enamorats que lluiten per mantenir viva la flama

Com qualsevol parella, el Girona i Pablo Machín viuen un procés natural de seducció. Els sentiments són clars i sincers, s’estimen. Un fet que no garanteix seguir endavant malgrat estar en el millor moment d’una relació que fa poc més de 4 anys els va veure passejar, de la mà, per primer cop. El contracte, però, té una data de caducitat que es comença a aproximar: el 30 de juny del 2019. La transformació de l’entitat ho ha sacsejat tot, passant de la intranquil·litat de no saber com acabarà el dia a voler planificar el més mínim detall perquè res pugui provocar una esquerda. El Girona ja s’ha pronunciat: la prioritat és allargar la continuïtat del tècnic sorià per dos o tres anys més. Machín, immers en sensacions contraposades, dubte si les dues parts han tocat sostre junts. Debat constantment amb si mateix. Si algú s’ha guanyat el crèdit a decidir el seu futur, és ell.

Els dos recorden les primeres cites i la incertesa de no poder controlar un present que se’ls escapava de les mans. Aquí entra en joc la capacitat de tornar a mirar-se als ulls i brillar, com si fos la primera vegada. “És un dels eixos vitals d’aquest projecte, està aconseguint fer reals reptes increïbles i la seva figura és molt important” deia recentment a BeIN, Quique Cárcel, un director esportiu que per a Machín és molt més que això. “Si arriba una oferta irrefutable, el primer que em diria que marxés seria ell, tenim una unió que va molt més enllà de la relació esportiva. El mateix sento per aquest club, el vincle és molt més fort que el simple fet de dirigir-lo” explicava el tècnic al mateix mitjà, hores després de reconèixer, durant la presentació de la quarta edició del seu Campus, a Sòria, que si li arribava una gran oferta es veuria amb l’obligació d’estudiar-la. Res que no hagi dit en anteriors compareixences o que no faria cap persona amb un mínim de sentit comú respecte a la seva feina. Intentar millorar les condicions per continuar creixent si al lloc on estàs sents que deixes de fer-ho. Evolucionar.

El risc d’estancar-se

L’èxit del Girona en el seu primer any entre els millors, també té una lectura perillosa en clau futur. La sensació de descobrir uns límits fins ara desconeguts corre el risc de patir un estancament en els pròxims mesos que preocupa, i molt, a Pablo Machín. Aquest és l’eix principal quan parla d’ofertes irrefutables. No pesa tant la qüestió econòmica i si la de projecte. Exigeix tenir la seguretat i la garantia d’uns objectius cada cop més llaminers. No vol que es destrueixi allò que ha costat tanta suor construir. Necessita atreure’s seduït pel model, sentir estímuls per continuar. “Tenim fam per créixer i això fa que la nostra relació sigui molt sana” resumia Cárcel, en una nova picada d’ullet que Machín corresponia. “Vull pensar en positiu i ser ambiciós, des de la senzillesa i el seny. El més important és que el Girona creu en mi. Hem de tenir tranquil·litat, em queda un any més de contracte i tothom sap de la meva vinculació”.

No se’ls han oblidat aquelles nits de passió, quan la permanència a Segona els va fer tocar un èxtasi accelerat com mai amb l’ascens a Primera malgrat les destrempades dels dos anys anteriors. La renovació dels seus vots matrimonials, el passat estiu, així ho testifica. “Machín i el Girona han crescut a mesura que l’altre ho feia, consolidant etapes. Ha estat sincer malgrat el vertigen de la situació, mostrant-se disposat a seguir sempre que pugui continuar liderant un projecte fort. Nosaltres no ens imaginem que la relació es trenca” assegura Lluís Serras, un dels fundadors de la Penya Pablo Machine. Les ofertes per treure a ballar a Machín eren millors econòmicament però la capacitat d’atracció es va tornar a imposar per descobrir, junts i captivats, la màgia de l’elit. Ningú sap si això es repetirà, amb els pretendents del tècnic fent cua a l’exterior de l’estadi. “Si finalment marxa, ho haurem d’afrontar amb naturalitat i tornar a començar. No hi ha cap persona imprescindible en aquesta vida, aquí estem al servei del Girona” afegia Cárcel al ‘Tot Costa’.

Cap de les dues parts s’ha fixat una data límit per concloure unes negociacions que han començat aquesta mateixa setmana, una petita presa de contacte per posar en comú les intencions que s’intensificarà en els dies vinents. El Girona, però, vol saber amb urgència si, com a mínim, complirà el contracte estipulat. Si no fos així, qui el volgués aquest estiu hauria de passar per caixa i fer front a la quantitat de la seva clàusula de rescissió. Un fet que avui no es contempla però que demanen tenir-ne constància amb temps per començar a treballar possibles alternatives perquè el perfil de la plantilla podria variar considerablement, tenint en compte el sistema de joc tan específic que utilitza Machín. El seu entorn reconeix no saber la decisió que prendrà però posa l’èmfasi en el vincle creat entre les dues parts. A la balança final, pot ser l’element que ho decideixi tot sempre que es tornin a seduir com en aquell primer passeig de fa 4 anys.