Dos gols que defineixen la idea del Girona d’Eusebio

Eusebio ha aterrat a Montilivi amb el desig d’implantar uns conceptes ofensius que complementin la millor versió de l’era Pablo Machín. Els mèrits del sorià, reconeguts, exigien un futbol molt més directe que no pas el joc de toc que pretén impulsar el tècnic val·lisoletà. La primera mostra, amb cara i ulls, d’aquest fantàstic inici de temporada la vam trobar al Camp Nou. Ni l’escenari ni el Barça, condicionat per l’expulsió de Lenglet, van impedir que el Girona fos l’equip valent que tothom vol veure. Intel·ligent i conservador quan tocava, el fet de jugar amb un home més va facilitar la tasca d’un equip que va marcar dos gols magnífics, amb un alt nivell de possessió i triangulacions mentre els blaugranes no podien fer res més que córrer darrere la pilota.

54 tocs i 25 passades en 1 minut i 4 segons

El primer dels dos gols de Stuani, al llindar del descans, va agafar Valverde rumiant si havia de donar o no entrada a Umtiti. El Girona, llest, va sortir de la cova per crear una obra d’art que va acabar amb l’uruguaià rematant al fons de la xarxa. Pel camí, havia passat 1 minut i 4 segons. La jugada té el seu origen en una sèrie de rebots al mig del camp que acaben amb una deixada del mateix Stuani a Àlex Granell, el jugador que més intervé en aquesta acció pel que fa a assistències però no en tocs. Fins a un total de 9 jugadors blanc-i-vermells tenen la seva quota de protagonisme; tots, menys Bounou i Portu. Hi va haver 25 passades i 54 tocs de pilota abans que Stuani equilibrés el marcador. Granell (5 i 9), Juanpe (4 i 7), Aleix Garcia (2 i 3), Pere Pons (3 i 5), Aday (3 i 11), Bernardo (3 i 6), Muniesa (2 i 4), Alcalá (1 i 2) i Stuani (2 i 7) van aprofitar el desconcert del Barça per homenatjar Eusebio, signant una jugada de les que li agradava fer al tècnic del Girona quan era futbolista.

41 tocs i 16 passades en 58 segons

L’1-2 que va enviar als gironins momentàniament a l’Olimp no es queda enrere. Tot va començar en un córner en contra que acaba amb xut d’Arthur a les mans de Bounou. A partir d’allà, es va produir una nova seqüència que va deixar el Camp Nou impotent, veient com l’uruguaià Stuani culminava la seva nit amb un nou doblet. Excepte Muniesa, tot el Girona va intervenir en una acció que va tenir 16 passades i 41 tocs en 58 segons de possessió absoluta. Bounou (1 i 1), Aday (2 i 4), Granell (2 i 4), Pere Pons (1 i 3), Juanpe (2 i 4), Alcalá (1 i 2), Bernardo (1 i 2), Borja García (3 i 15), Portu (3 i 5) i Stuani, que la va tocar en el moment ideal per fer el que Portu no havia pogut aconseguir davant Ter Stegen: avançar als gironins en una nova pàgina gloriosa de la seva bonica història a Primera.

Eusebio, que va saber aixoplugar-se en la seva defensa de 5 quan Messi i el Barça rugien, va tenir en la qualitat futbolística dels seus homes el seu millor aliat. Fill futbolístic de Cruyff, està disposat a tenir cura de la pilota. Els 8 punts de 15, que li han permès instal·lar-se en la zona europea, avalen que va pel bon camí. Perquè el Girona també sap jugar a futbol.