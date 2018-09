Dos modestos que passen a l’atac

Acostumats a viure més pendents del descens que de les aventures europees, l’Espanyol i el Llevant, que s’enfronten aquesta tarda (16.15 h, BeIN LaLiga), durant els últims anys han optat per propostes més aviat conservadores. Si a Cornellà-El Prat han sigut les idees de Quique Sánchez Flores, Javier Aguirre i Mauricio Pochettino les que més han pesat en els últims cursos, al Llevant han sigut les de Juan Ramón López Muñiz, Lucas Alcaraz i Joaquín Caparrós. Són dues filosofies de treball similars que Rubi i Paco López, dos tècnics humils que fins no fa gaire entrenaven en categories modestes (fa una dècada van succeir-se al Benidorm, a la Segona B), han canviat amb gran èxit en un temps rècord.

Primer va ser el conjunt granota el que va virar el rumb. López va pujar del filial per salvar l’equip. És una aposta de cert risc, ja que s’estrenava a la màxima categoria. El canvi a la banqueta no podria haver sortit millor: quan va agafar les regnes del Llevant, a onze jornades del final, estaven empatats a punts amb el Las Palmas, que marcava el descens. A final de curs es va allunyar 14 punts de les posicions en vermell. Amb la mateixa plantilla que venia de sumar el 24% dels punts amb Muñiz, amb el seu actual tècnic va sumar-ne el 78%. Només el Barça i el Madrid van obtenir més punts que els granota en aquell tram. Sumant el gran final del curs passat i l’inici de l’actual, amb Paco López el Llevant només ha perdut tres dels 14 partits que ha jugat, un contra l’Atlètic i dos contra el Celta. El balanç golejador també li és favorable: 28 dianes anotades per 20 de rebudes.

Morales i Roger, els golejadors

Davant el Betis, el Celta i el València, el Llevant va confirmar que era un equip gens conformista. Ho demostren els seus 14 remats a porteria: és el setè equip de la Lliga que en suma més. N’ha fet set més un Espanyol al qual només supera el Barça. Amb Rubi, els blanc-i-blaus han canviat l’estat d’ànim gràcies a una proposta més atractiva que la dels seus predecessors. El maresmenc ha repetit un sistema (4-3-3) en què els tres davanters no són l’únic perill. “Rubi ha donat el seu segell particular a l’Espanyol. Té bon tracte de pilota i una clara vocació d’atac. Els agrada portar la iniciativa, té tres migcampistes amb bon criteri”, va elogiar-lo Paco López, que compta al seu torn amb dos jugadors en molt bona forma: Morales i Roger sumen tres gols cadascun, i seran la gran amenaça granota a l’RCDE Stadium. El tècnic del Llevant, a més, compta amb un Mayoral afamat de protagonisme. Però les principals armes de l’Espanyol i el Llevant són dos tècnics revelació a les seves banquetes.