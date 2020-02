Andrea Dovizioso: de Desmodovi a Undaunted

Renovar-se o morir, deu haver pensat Andrea Dovizioso per a aquesta temporada. Feia anys que el pilot de Forli, que fa set anys que vesteix els colors de Ducati, feia palès aquest vincle amb el sobrenom que duia escrit a la seva granota, Desmodovi (el resultat d’unir Desmosedici i Dovizioso). Per a aquest any, però, amb la intenció d’intentar capgirar la situació i deixar de ser subcampió per plantar cara a Marc Márquez, ha decidit canviar, renovar el seu sobrenom, el seu dorsal i el seu casc. Dovizioso passarà a dir-se Undaunted. "Significa impàvid, no immutar-se, i crec que és una definició particularment adequada per a les meves característiques, m'hi veig molt reflectit", ha assegurat el pilot italià.

Però els canvis no s'acaben aquí. I és que el casc que ha presentat per fer front a la temporada 2020 és diferent als anteriors i inclou un record de la seva infantesa: està inspirat en el casc de Pegàs, personatge dels Cavallers del Zodíac, uns dibuixos animats dels anys 80 que el veia a casa de petit. ‟Vaig néixer l’any 1986 i el mateix any van sortir aquests dibuixos, una sèrie japonesa en la qual els personatges principals són cavallers mítics amb armadures i poders especials. Lluiten per la supremacia del bé i del mal. El més representatiu d’ells és Pegàs, que, gràcies a la seva armadura, es converteix en un cavall robòtic blanc, racional i enginyer com jo”, deia el pilot de Forli. I també ha canviat el tipus de lletra amb què escriu el seu dorsal, que, això sí que no canvia, seguirà sent el 04. ‟Està inspirat en el que utilitzava quan feia motocròs. Em va agradar i per això el vam canviar”, indicava.

Dovizioso afronta més tranquil i relaxat que mai la que serà la seva 13a temporada consecutiva a la categoria reina del Mundial, la vuitena a les files de l’equip oficial Ducati. I sembla que creu que toca fer un pas endavant per deixar de ser l’etern subcampió (ho ha sigut tres anys seguits). ‟Ningú és imbatible, cal començar l’any amb aquesta mentalitat i intentar-ho”, comentava sobre Márquez el dia de la presentació de l’equip. ‟Sempre m’he centrat molt en mi, he canviat coses i sé que puc millorar”, afegia.

Sí que és cert que ha sigut l’únic capaç de plantar cara a Márquez durant aquests anys, però, esclar, per a un pilot que aspira a ser campió del món, amb això no n'hi ha prou. ‟Quan estàs corrent entens on pots ser millor. Com a esportista és una cosa bonica perquè et permet progressar. En aquest sentit estic bastant feliç perquè mai has d’estar massa content”, argumentava. De moment, Dovizioso ha apostat pel canvi, per reinventar-se. Si es convertirà en Pegàs o no, ho veurem durant la temporada.