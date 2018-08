Els Dragons de Perpinyà tornen a Wembley

Just un any després de començar a jugar a la màxima competició europea de rugbi XIII, la Super League anglesa, l’equip perpinyanès dels Dragons Catalans va aconseguir el seu primer i fins ara gran èxit esportiu a l’elit d’aquesta modalitat rugbística: arribar a la final de Copa a Wembley. Aquell 25 d’agost del 2007, amb vuitanta mil espectadors a les graderies i Els segadors (com a himne del club) sonant al mític estadi londinenc, el St Helens es va imposar a l’equip nord-català sense miraments. Avui (16.00 h, Esport3), els Dragons tenen una segona oportunitat al mateix escenari i amb un element substancialment diferent: els Saints han quedat aparcats pels catalans, contra tot pronòstic, en una espectacular semifinal jugada el 5 d’agost. Tot i un començament de lliga fluix en què ha costat sumar punts, els Dragons han anat progressant paral·lelament a la centenària Challenge Cup, superant obstacles (York City Knights, Whitehaven i Huddersfield Giants) fins a plantar-se davant un mur en semifinals que semblava infranquejable. El St Helens, intocable durant tota la temporada, amb un average de victòries i estadístiques més que favorable, rebia els Dragons a casa fa tres setmanes en un partit que semblava de pur tràmit per als anglesos. Però, per sorpresa de tothom, l’equip perpinyanès, dirigit per l’exinternacional i exseleccionador anglès Steve McNamara, va passar pel damunt de l’actual líder de la Super League (16-35) i va accedir, per segona vegada en la seva curta història, a la final de Copa. A Wembley els esperen els Warrington Wolves, que van superar en semifinals els Leeds Rhinos per 48-12.

El retorn de la USAP

La final es juga el mateix dia que el gran equip de rugbi de Perpinyà, en aquest cas el rugbi clàssic amb quinze jugadors, torna a Primera. Després de quatre anys a Segona, la USAP de Perpinyà rep a l’Aimé Giral l’Stade Français de París (14.45 h).