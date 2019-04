Duel a vida o mort d’un Barça tocat davant l’Anadolu Efes

El Barça Lassa té aquesta nit un duel a vida o mort a l’Eurolliga contra l’Anadolu Efes (21 h, Movistar Deportes). Si el conjunt que entrena Svetislav Pesic guanya els turcs, forçarà un cinquè partit que es jugaria a Istanbul el dimecres 1 de maig. En canvi, si perd veurà com s’esfuma la il·lusió de tornar a jugar la final four després de cinc anys d’absència.

Amb el factor pista ja perdut després de la clamorosa derrota de dimecres al Palau (68-102), la més dolorosa de la temporada i la tercera desfeta en competició europea més gran de la història de l’entitat, els blaugranes buscaran empatar la sèrie a dos i recuperar l’honor perdut. “Els jugadors estan decebuts i ningú fa bona cara després d’un partit així, però no hi ha temps per plorar, ara el que toca és aixecar-se. Tot depèn de nosaltres”, va deixar anar ahir Pesic en la roda de premsa prèvia al partit d’avui. “No ens agrada perdre de més de 30 punts, però ens hem de prendre aquest partit perdut com un mal dia. Els jugadors hem de demostrar més”, va afegir Ádám Hanga, que va ser un dels millors en el segon partit de la sèrie, quan el Barça es va imposar a Istanbul.

Per aquest duel crucial, Pesic té disponibles els 13 jugadors de la plantilla, convençuts de la importància de recuperar la fortalesa grupal que ha anat construint el tècnic serbi des de la seva arribada al Barça. Un grup que funciona a base de ser intens i competitiu, dos factors que Pesic va reclamar ahir: “Hem d’estar concentrats i jugar a bàsquet. Dimecres ens va faltar intensitat, competitivitat en la defensa 1x1. Quan esperes, un equip com l’Efes se n’aprofita”.

El Barça no pot tornar a badar amb un rival amb més bona plantilla i que dimecres es va exhibir al Palau liderat per Shane Larkin, que va sumar 30 punts amb 6/7 en triples.