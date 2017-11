Duels d'alt voltatge a l'OK Lliga maculina i femenina

Jornada d'alt voltatge aquest cap de setmana tant a l'OK Lliga com a l'OK Lliga femenina, amb grans partits i amb la visita del líder, el Barça, a la pista del Reus Deportiu, tercer classificat, i el duel pel lideratge entre el Voltregà i l'Hostelcur Gijón com a plats forts d'una jornada que pot marcar l'avenir de totes dues competicions, tot i la primerenca etapa de la temporada en la qual es troben els equips.

El primer partit de la vuitena jornada de l'OK Lliga masculina enfrontarà dissabte (16.00 h; Esport3) el líder invicte de la categoria, el Barça Lassa, amb el Reus Deportiu, tercer classificat. El conjunt blaugrana s'està mostrant intractable en la competició domèstica, sobretot en la parcel·la defensiva, en la qual només ha encaixat 6 gols en 7 partits, tot i les dificultats que ha tingut per derrotar els rivals en algunes de les últimes jornades.

Mentrestant, el Reus, ja amb 2 derrotes i a 6 punts del líder, no pot permetre's més ensopegades sota la pressió d'allunyar-se de les primeres posicions. Els roig-i-negres confien que la seva afició sigui el jugador número 6 i el club ja ha fet una crida per omplir el Palau d'Esports com en les grans ocasions perquè La Bombonera, com l'anomenen els de la capital del Baix Camp, sigui un factor clau.

Un altre dels partits a la zona alta de la taula és el duel de diumenge (12.30 h) entre el Liceo, segon classificat, i el Girona, que ja ha baixat a la setena posició després d'una gran arrancada que el va portar a ser colíder abans de la quarta jornada. Els gallecs estan obligats a guanyar si no volen distanciar-se del liderat, que van perdre després de la derrota al Palau Blaugrana, on els de Juan Copa van mostrar un bon joc i, fins i tot, van ser superiors durant el primer tram de partit.

El Noia Freixenet, quart classificat, visita dissabte (20.15 h) la difícil pista d'un Voltregà que ha anat de menys a més i només ha perdut 1 partit en les últimes 5 jornades. A més a més, els osonencs compten amb el bon estat de forma de Gerard Teixidó, que amb 10 gols és el segon màxim golejador de la categoria i l'únic jugador que ha sigut capaç de marcar en totes les jornades.

A la zona baixa de la classificació el Lloret rebrà també dissabte (20.30 h) el cuer Arenys de Munt, que encara no ha puntuat, en un partit que en cas que guanyin els de la comarca de la Selva podrien començar a posar una diferència enorme entre els llocs de descens, ara ocupats pels tres ascendits la temporada passada, i la resta d'equips.

Duel de primer nivell a Sant Hipòlit

Pel que fa a l'OK Lliga femenina, la jornada ens ofereix dissabte el gran duel pel liderat entre el Voltregà i l'Hostelcur Gijón (18.00 h) en territori blanc-i-blau. Les catalanes són líders amb 3 punts més i 2 partits més jugats, i les asturianes han guanyat els 4 compromisos que han disputat, ja que l'últim partit contra el Girona es va ajornar a causa de la disputa de la Copa d'Europa la setmana passada.

El tercer classificat, el Manlleu, rebrà també dissabte (20.30 h) la visita de les madrilenyes de Las Rozas, desenes classificades. Les osonenques, que estan en un bon estat de forma, volen seguir les petjades dels dos grans i, per això, comptaran amb la presència de la jugadora de moda de l'hoquei femení, Ona Castellví, màxima golejadora de la competició amb 10 dianes.

El Bigues i Riells i el Palau de Plegamans protagonitzaran dissabte (21.30 h) un duel entre dos equips que per potencial haurien d'estar més amunt, però un inici irregular dels dos conjunts vallesans els ha condemnat a la zona mitjana de la taula. En canvi, la revelació d'aquest començament de temporada, el Vila-sana, quart classificat amb 9 punts, viatjarà fins a terres gallegues per enfrontar-se dissabte (19.00 h) amb el Liceu i allargar el somni.