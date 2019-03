Dues aficionades del Barça denuncien agressions i insults masclistes al Bernabéu

Dues aficionades uruguaianes del Barça han denunciat que van patir insults masclistes al Santiago Bernabéu, on van presenciar el partit de Lliga del 2 de març. María Belén Maresky, una de les afectades, ha explicat parlant amb el programa 'El 10 del Barça': "Vaig anar al partit amb la meva mare i vam ser agredides tant físicament com verbalment. Al descans, quan vam voler denunciar els fets als guàrdies de seguretats, no ens van fer cas i ens va dir que havíem de callar, que no havíem de celebrar un gol al camp de l’equip local. Va ser una vergonya. No és possible que gent així entri als camps. Ells deien que eren socis, però és gent mediocre. Venim de Sud-amèrica i creia que aquí la gent era més civilitzada, i que els aficionats del Barça i el Madrid podien compartir graderia".

Al vídeo es veu com al final del partit aficionats blancs, quan marxen, insulten les dones. Un d'ells els ensenya el cul, mentre d'altres els criden "Vinga, feminazis, lluiteu" o "Ets molt lletja, es nota que no has follat en la teva vida". En veure que els fan fotos, els aficionats del Madrid amenacen amb agressions, que, segons les dues dones, es van produir després.

El Barça, consultat per l'ARA, afirma que estudia el cas amb l'àrea social per veure si es posa en contacte amb les afectades.