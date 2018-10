Dues curses per a Valtteri Bottas

Al GP de Rússia Valtteri Bottas ho tenia tot de cara per guanyar la cursa però a Mercedes van canviar l'estratègia a mitja prova per beneficiar el seu company, Lewis Hamilton. El resultat va ser la victòria del pilot anglès mentre que Bottas va quedar segon. Quan el finlandès va demanar explicacions, va ser directament el cap d'equip qui li va donar la resposta "Valtteri, soc el Toto (Wolff). Avui ha sigut un dia difícil per tu i per nosaltres. Després en parlem". I, ja quan s'havien calmat els ànims, Wolff va afegir: "des del punt de vista d'obtenir un bon resultat per a l'equip, hem fet el correcte. Però a nivell estrictament esportiu, és evident que no". Al podi, Hamilton va convidar el seu company a pujar al graó més alt. Un premi de consolació per a un pilot que espera desfogar-se en les dues últimes curses que queden, mentre presenta la seva candidatura per guanyar el títol de la temporada vinent.

Ara que Hamilton ja s'ha assegurat el títol de pilots, i mentre Mercedes acaba de sumar els punts que queden per obtenir també el de constructors, Bottas confia en ser el número 1 de les fletxes de plata -ni que sigui de manera interina- fins a acabar la temporada.

Bottas no ha tingut un any fàcil. Superat el 2017, que va ser el de la seva adaptació a Mercedes, i on va ser capaç de guanyar tres cures -dues d'elles amb el títol en joc-, el 2018 sempre ha viscut a l'ombra del seu cap de files. El finlandès ha tingut un paper clau per ajudar Hamilton a guanyar el títol. Ha sigut un company perfecte, sempre al sevei del que necessitava el cap de files. Ha sigut la llebre dels Grans Premis quan convenia desgestar els rivals i ha frenat els oponents quan Hamilton necessitava esgarrapar segons al cronòmetre. Això s'ha traduit en uns resultats més discrets, tenint en compte que condueix el monoplaça líder del campionat de constructors: Ha pujat vuit cops al podi, però mai com a vencedor.

Més enllà del debat sobre qui és millor pilot, a Bottas no l'ha ajudat gens ni mica el bon inici de Sebastian Vettel (Ferrari), que va guanyar les dues primeres curses. A mitja temporada, a Mercedes van fer números i van ser pràctics. "Entenc què és el treball d'equip i sempre en seré partidari, però les coses han de canviar amb mi. Aquest any no he guanyat ni una sola cursa i jo tinc objectius, somnis... vull ser campió de Fórmula 1, no competeixo per res més. Espero que la història sigui diferent l'any vinent", explicava Bottas, aquest cap de setmana.

El precedent de Rosberg

El gran dubte és com gestionarà Mercedes aquesta situació hipotètica. Si Hamilton torna a agafar avantatge el curs vinent, a les fletxes de plata no hi haurà debat. Ara bé, si l'anglès bada i Bottas agafa avantatge, llavors s'obrirà un escenari similar al del 2016, l'any que Nico Rosberg va aconseguir el seu Mundial, però amb molta tensió al box de Mercedes i amb duels cos a cos a la pista que, en alguns casos -com a Montmeló-, havien acabat amb els dos pilots fora de combat per un accident entre ells.

Bottas insistia que vol "lluitar per les victòries" i a Mercedes, com li va reconèixer Wolff a Rússia, saben que estan en deute amb ell. L'escenari més probable és que l'equip intenti aplanar el camí perquè pugui pujar al graó més alt del podi, almenys, en les dues curses que resten, al Brasil (11 de novembre) i a Abu Dhabi (25 de novembre). L'any vinent, ja es veurà.