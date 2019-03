Dues llegendes i cinc títols per decidir

Després de dues jornades d’entrenaments, i de la cerimònia d’inauguració oficial feta ahir a la tarda, aquest matí comença la competició oficial a les finals de la Copa del Món d’esquí alpí que es disputen a Soldeu - El Tarter. Marcel Hirscher i la nord-americana Mikaela Shiffrin, els dos grans especialistes del moment, seran els grans protagonistes de la competició. Encara que Hirscher i Shiffrin ja s’hagin adjudicat la gran Bola de Cristall com a campions del món absoluts, la prova andorrana no perd al·licients, sobretot perquè queden cinc campionats individuals per decidir: les proves de descens, el supergegant i l’eslàlom gegant femení.

Hirscher, que la setmana passada complia 30 anys, arriba a Andorra amb la feina feta després de coronar-se com a campió de la general per vuitena temporada consecutiva. Vuit títols als qual cal sumar els dotze en categories individuals (sis en eslàlom i sis més en eslàlom gegant). En total, vint Boles de Cristall, una xifra que iguala el rècord de la nord-americana Lindsey Vonn, que s’ha retirat aquesta temporada. En canvi, Shiffrin sí que té deures pendents, malgrat que fa uns dies es va garantir el tercer campionat consecutiu a la general. La nord-americana ho ha guanyat absolutament tot malgrat tenir només 23 anys, ostenta el rècord de victòries en una mateixa temporada (15) i buscarà a les pistes de Grandvalira sentenciar les modalitats d’eslàlom gegant i supergegant, on lidera el campionat.

Caldrà esperar per veure’ls en acció, ja que ni Hirscher ni Schiffrin participen a la prova de descens, la que es disputa avui amb els dos títols en joc. Obrirà foc la categoria masculina (10.30 h), en què el suís Beat Feuz, vigent campió, lidera la classificació de la disciplina reina amb 500 punts, vuitanta més que l’italià Dominik Paris, l’únic que li podria prendre el ceptre (el vencedor s’endú 100 punts). També ho té tot de cara l’austríaca Nicole Schmidhofer, que suma 444 punts, noranta més que la seva compatriota Ramona Siebenhofer.

Deu aspirants per a dos ceptres

Demà és el dia més incert de tots, quan es disputen els títols de supergegant, una prova en què hi ha fins a deu aspirants, quatre dels quals categoria femenina. Shiffrin domina amb 300 punts però té a Tina Weirather (Liechtenstein) a tan sols 32 punts. L’austríaca Schmidhofer (a 47) i la noruega Mowinckel (a 53) són les altres que li poden prendre la victòria. En nois, que correran al migdia, l’italià Dominik Paris -vencedor als Mundials ara fa un mes- encapçala el rànquing amb 330 punts, 44 més que l’austríac Vincent Kriechmayr. Els noruecs Kilde (a 63) i Jansrud (a 64), l’austríac Mayer (a 75) i el suís Caviezel (a 86) també tenen opcions a la corona.

Divendres serà el torn de la prova per equips, dissabte es disputen l’eslàlom femení i el gegant masculí -ja decidits- i diumenge s’acaben els campionats amb l’eslàlom masculí i el gegant femení. En aquesta última modalitat, Shiffrin opta al que seria el seu primer títol individual de la disciplina. De fet, només un miracle la deixaria sense la seva Bola de Cristall, ja que té 515 punts i 97 més que l’eslovaca Petra Vlhova.