Duplantis bat el seu propi rècord del món de salt en perxa set dies després

Armand Duplantis segueix impressionant pocs mesos abans dels Jocs Olímpics de Tòquio. El suec va batre aquest dissabte al miting de Glasgow el seu propi rècord mundial de salt amb perxa amb un salt de 6,18 metres, un centímetre per sobre de la marca que va obtenir fa tot just set dies a Torun (Polònia). El jove perxista, de 20 anys, estrenava la seva condició de plusmarquista mundial a terres escoceses, i va demostrar estar llest per seguir impressionant en aquesta cita del World Indoor Tour.

Set dies després del salt amb el qual va superar el rècord mundial del francès Renaud Lavillenie, Duplantis va superar el llistó situat a 6 metres de terra a la primera. Ningú va poder acompanyar, així que un cop va tenir clar que guanyaria la cita de Glasgow, va demanar elevar directament la barra als 6,18 metres per tal d’intentar millorar la seva marca. I ho va fer a la primera. El nord-americà Sam Kendricks, actual campió de món, va acabar segon a Glasgow amb una marca de 5,75, la mateixa marca que el belga Ben Broeders, tercer.

Duplantis està familiaritzat amb les millors marques mundials des que tenia set anys. Fill d’Helena, una heptaleta sueca i el perxista nord-americà Greg Duplantis (que va arribar a superar 5,80 metres), amb sis anys ja s’elevava sobre 1,67 metres. De fet, Duplantis va batre el rècord mundial de nens de 8, 9, 10, 11 i 12 anys. I va ser el primer home en saltar més de sis metres amb tot just 18 anys.