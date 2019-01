Valverde: "Les dues parts tenim un contracte i l’hem de respectar"

Ernesto Valverde, el tècnic del Barça, s'ha mostrat satisfet pel triomf contra l'Eibar. "El primer temps ens ha costat. L'Eibar és l'equip que millor pressiona de la Lliga, busca que no es pugui contactar amb els teus davanters. L'Eibar juga amb la davantera alta i sempre és un risc per a ell. No ens ha tocat patir, però ens ha costat. Però després s'ha reaccionat bé, amb un joc més ràpid". El tècnic va tornar a parlar del seu futur: "No és que tingui dubtes... Les dues parts tenim un contracte i l’hem de respectar".

Valverde, però, ha dit que no creu que la Lliga només la pugui perdre el Barça. "Poden passar moltes coses, en una Lliga tan competitiva. Queda molt". El tècnic ha admès que durant aquestes últimes setmanes va caldre "parlar per valorar com s'estava treballant la defensa, per millorar": "S'han canviat algunes coses, és fonamental no concedir gols".

"Coutinho ha jugat, ja que és una setmana de tres partits, no és res sorprenent. Ens donarà moltes coses. Al primer temps li ha costat, com a tot l'equip, a la segona ha estat millor", ha dit el tècnic sobre el brasiler. Sobre l'estat d'Umtiti, Valverde ha dit: "El veig animat, en espera de poder tornar".

I, finalment, de Messi ha dit: "És un golejador extraordinari, però especialment és un jugador brillant que fa millors els seus companys. Tinc la sensació que Messi pot arribar als 500 gols… 400 són una barbaritat¡, però és que, a més, no només marca gols, genera molt futbol".