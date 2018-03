El Barça Lassa retorna a una lliga ideal per a llepar-se les ferides europees

El Barça Lassa visita el Monbus Obradoiro (18:00 hores) amb el repte continuar amb les bones sensacions a la lliga des de que va arribar el tècnic Svetislav Pesic. Amb el retorn del veterà tècnic serbi, el Barça ha guanyat la Copa i ja porta quatre victòries consecutives a la lliga, tot i que aquesta setmana toca llepar-se les ferides de dues derrotes a l’Eurolliga, contra l’Unicaja i el Baskonia, partits de tràmit ja que l’equip català portava dies eliminat. Al calendari, al Barça Lassa li queden tot just dos partits europeus, amb l’únic repte d’intentar no acabar penúltim del grup de 16 equips, en una lluita que manté amb els italians de l’Armani Exchange Olimpia de Milà. La setmana que ve disputarà el penúltim partit del torneig contra l’últim classificat, un Anadolu Efes Istanbul que faci el que faci serà cuer, mentre que tancarà el torneig al Palau Blaugrana contra el Khimki rus, equip que s’hi s’ha classificat per a la següent fase de la competició.

Un Obradoiro optimista

A la lliga en canvi, les sensacions són bones, defensant la segona posició dels atacs del València. El Barça visita ara una pista on ha guanyat en cinc de les set visites que ha fet. Contra l’Obradoiro, el Barça tindrà una altra prova de foc davant un equip que, estant fora dels vuits de la fase final, esgota les seves opcions de classificar-se pel play-off final.Els locals arriben després de guanyar a la pista del Joventut en un partit polèmic, ja que en la darrera acció l’equip català va gaudir d’un atac per guanyar, però es va xiular una falta dels badalonins en el darrer segon que va acabar amb un tir lliure anotat per Nacho Llovet. El català, exjugador de la Penya, va ser acusat pels seus antics companys d’haver exagerat en rebre la falta que va decidir un duel que encara permet a l’Obradoiri aspirar a la vuitena posició.

El Barça de Pesic intentarà sumar la cinquena victòria consecutiva a la lliga, després d’aquelles a Burgos (101-103), contra el Reial Madrid al Palau Blaugrana (94-72), a la pista del UCAM Múrcia (55-61) i en el seu debut contra el RETAbet Bilbao Basket (90-58). Per fer-ho però, no podrà disposar de tres jugadors, lesionats: Kevin Séraphin, esquinç de turmell (des de gener), Rakim Sanders, molèsties en l’espatlla (des de fa un mes) i Sasha Vezenkov, amb molèsties en el pubis.