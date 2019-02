Elsa Artadi veu els Jocs del 2030 com una "gran oportunitat per transformar el Pirineu"

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha afirmat que vol donar un impuls polític a la candidatura Pirineus-Barcelona per als Jocs Olímpics d’Hivern del 2030 perquè és una “gran oportunitat” per enfortir la relació entre l’àrea metropolitana i el Pirineu i “per fer un canvi de paradigma”.

Després d’una reunió amb el secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física, Gerard Figueras, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, i altres membres del consistori, Artadi ha explicat que ara és l’hora d’impulsar políticament la candidatura, ja que "no deixa de ser un esdeveniment que és efímer, però que pot servir per deixar un llegat que transformi el Pirineu". "Que es vegi el Pirineu com realment la porta d'entrada, per una banda, dels parcs naturals, però també com una font de riquesa, de progrés, d’oportunitats econòmiques”.

Per a la consellera de la Presidència, els Jocs Olímpics són “una gran oportunitat que tothom està enfocant d'una manera diferent de com eren tradicionalment”, ja que uns Jocs “han de passar per la innovació, per la cura del medi ambient, per la sostenibilitat, per les energies netes i evidentment també per potenciar el rol de les dones esportistes”. Grups ecologistes i la CUP han mostrat els seus dubtes sobre aquest projecte, especialment per les obres en vies de transport i pel model de negoci que podria potenciar.

Des de la Seu d’Urgell, on avui la consellera Artadi ha mantingut diverses reunions relacionades amb la candidatura olímpica, ha explicat que el Govern està fent la feina tècnica, que és la que els "correspon" per assegurar les infraestructures. En aquest sentit, la consellera ha dit: “Estem treballant per veure com podem aprofitar el que ja tenim, com podem maximitzar sense construir en les zones d'estacions d'esquí” i aconseguir que el Pirineu sigui “un territori de futur”. També ha valorat la disposició del Govern d’Andorra pel que fa als Jocs i ha dit que s’anirà parlant: “Si hi ha complementarietats que puguem unir dels dos països, també han de ser benvingudes”.