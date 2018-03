Emery, ase dels cops d’un naufragi milionari

L’enèsima eliminació del París Saint-Germain a la Champions costarà molt de pair a la capital francesa. Malgrat la inversió multimilionària en fitxatges, l’equip s’ha encallat als vuitens de final i, aquesta vegada, sense poder retreure res a ningú més que al mateix club. La derrota contra el Reial Madrid ha sigut dolorosa, sobretot pel com, i provocarà una sacsejada tant esportiva com econòmica al PSG. A França donen per fet que Unai Emery no seguirà a la banqueta, mentre que el cub haurà de fer mans i mànigues per quadrar els números, ja que es quedarà sense ingressar una part important de diners provinent dels drets televisius i mèrits esportius de la Champions.

Perquè l’eliminació del PSG és, sobretot, una eliminació milionària d’un club que pretenia regnar a Europa a cop de talonari, invertint més de 400 milions en grans estrelles, principalment en Neymar -que no va jugar la tornada per lesió- i Mbappé -que va passar inadvertit a l’eliminatòria.

315x388 Portada de 'L'Équipe' (7/3/2018) Portada de 'L'Équipe' (7/3/2018)

“Tot això per a res”, deia L’Équipe a la portada d’ahir. El rotatiu esportiu era crític amb un equip que havia fet “fitxatges fora del normal” i que havia posat “l’altra galta” en l’eliminatòria. Una derrota que evidencia “la diferència que hi ha entre el PSG i un equip campió” i que certifica que l’era d’Emery “s’ha acabat”.

315x388 Portada de 'Le Parisien' (7/3/2018) Portada de 'Le Parisien' (7/3/2018)

A Le Parisien es parlava del PSG com “un equip petit d’Europa” i que la inversió en fitxatges ha acabat sent “una aposta perduda”. Le Figaro, per la seva banda, parla de malson esportiu i assegura que l’eliminació serà “fatal” per a un entrenador que “té els dies comptats”. Emery acaba contracte a final de temporada i és del tot improbable que l’hi renovin.

Les conseqüències de la derrota

Ja fa sis anys que el govern de Qatar, a través de Qatar Sports Investment, va comprar el club, i en total hi ha invertit més de 1.000 milions d’euros. El gran problema per al PSG -més enllà de la generositat del Golf Pèrsic per seguir invertint en el club-és que aquesta temporada ha superat el fair play financer de la UEFA i està obligat a desprendre’s d’alguns futbolistes per evitar ser sancionat. Es calcula que necessita vendre per valor de 70 milions. I només per quadrar els números.

Però és que l’eliminació també ha limitat la capacitat per obtenir altres ingressos en concepte de patrocini, ja que alguns dels espònsors que havien negociat amb el PSG mediten fer-se enrere perquè, eliminats de la Champions, passen a tenir menys visibilitat. “Quan en sis anys no passes de quarts, és difícil dir a les marques que ets un gran d’Europa i que vols cobrar el mateix que el Barça o el Madrid”, resumeix Pierre Rondeau, especialista en economia esportiva. Per a un PSG excessivament ambiciós, la Lliga i la Copa franceses es veuen únicament com a premis de consolació.