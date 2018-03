“Enviarem el segon equip”

Dissabte 24 de març: anada dels vuitens de la Lliga de Campions contra el Kielce a les 16.00 hores i duel a la Lliga contra el Kiel a les 18.10 hores. Aquest és el calendari del Rhein-Neckar Löwen, sense errors. El líder de la Bundesliga d’handbol afrontarà aquest cap de setmana dos partits d’altíssima exigència internacional en poc més de dues hores. “Un mal acudit que acaba en realitat”, titulava ahir el club la prèvia de la cita continental, la primera de la ronda del KO. Els lleons de Manheim han sigut la primera gran víctima de la guerra oberta entre la Bundesliga i la Federació Europea d’Handbol (EHF) pel control mediàtic de la disciplina. “Si els estaments de les altes esferes no es posen d’acord i no ens escolten tenim un problema”, afirma a l’ARA Gedeón Guardiola.

L’especialista defensiu del Rhein-Neckar Löwen denuncia una mala praxis i assenyala directament a l’EHF. L’organització de la Lliga de Campions va definir l’hora i la data del seu partit fa dues setmanes, amb el calendari alemany ja definit. La decisió obligava forçosament obrir un debat, perquè era físicament impossible afrontar les dues cites. La negociació va ser tensa i plena de negatives. La premissa era que el duel estatal no es podia aplaçar per raons contractuals. El Löwen va proposar, doncs, que l’anada dels vuitens fos diumenge, però l’entitat europea s’hi va negar perquè considerava que el desgast dels jugadors afectaria l’espectacle (és el que va passar mesos enrere, durant la fase de grups, amb un back to back que va tancar-se al Palau Blaugrana).

El club tampoc va aconseguir moure l’enfrontament i canviar-lo a ahir o avui. El Kielce va deixar clar que volia jugar al cap de setmana, amb el cartell de tot venut a les taquilles i el pavelló ple. “Totes les circumstàncies ens han obligat a prendre una decisió. No tenim més remei que enviar el nostre segon equip a Polònia. Crec que les conseqüències seran inimaginables. El marc de condicions no ens deixa fer la nostra feina. Ens sap greu haver arribat a aquest punt”, anunciava dies enrere la CEO del Rhein-Neckar Löwen, Jennifer Kettemann, assegurant que canviar les etiquetes de local-visitant en l’eliminatòria mai havia sigut una opció.

La decisió més raonable

El conjunt dirigit per Nikolaj Jacobsen es perdrà el primer assalt dels vuitens i trencarà amb tots els precedents històrics. “No ens han fet cas parlant. Potser ara, fent jugar un filial per primera vegada en la història del torneig, s’adonen de la realitat. Tothom veurà les conseqüències de no escoltar i no posar-se d’acord”, explica Gedeón Guardiola. Gran part dels jugadors entenen la postura dels despatxos com la solució més sensata. “Tothom vol arribar a la final four, que ningú ho dubti. No tenim més opcions i ho acceptem. El vestidor és conscient que té una gran oportunitat de tornar a guanyar la Lliga i la Copa i que la Champions és molt exigent amb el format actual. Ho tenim més complicat que el Barça o el Veszprém, que se centren més en Europa. Acceptem jugar la Lliga i sacrificar l’emoció d’Europa”, afegeix.

Un duel pràcticament sentenciat

L’internacional espanyol de Petrer defensa el talent del filial germànic, però assumeix que el duel ja està sentenciat. “Veig complicat tenir opcions a la tornada. Hi ha molta diferència de nivell entre una superplantilla amb Julen Aguinagalde, Alex Dujshebaev i Dean Bombač i un equip de la Tercera Divisió (la Primera nacional del circuit estatal). El Kielce intentarà agafar una bona renda de gols jugant l’anada a casa. Els nostres nanos estaran motivats i tindran el factor de la sorpresa, perquè el rival pràcticament no el coneixerà”, apunta Guardiola, aportant un punt d’optimisme molt curt. És l’amenaça de jugar amb els calendaris sense seny ni la intenció d’arribar a punts en comú. “L’alemany és especialment dur. Al final t’acostumes a jugar cada dos o tres dies, però amb un criteri mínim. Prendre aquestes mesures pot arribar a ser molt perjudicial per a tots. Aquesta tendència farà que els jugadors ens hàgim de retirar abans. Estarem més cansats i les lesions seran més habituals. No es podrà gaudir d’un handbol bonic. Al final la gent deixarà de mirar els partits, es perdrà l’interès”, assenyala.