Ernesto Valverde: "Si la gent diu que el Barça és favorit, s'accepta. Però així no es guanya un partit"

Ernesto Valverde no vol sentir a parlar de ser favorit. "És un equip molt fort, amb jugadors alts que controlen el joc aeri, però tenen moltes més coses positives, com la trajectòria, la moral d'haver eliminat el PSG... és molt perillós". Valverde no ha volgut donar detalls sobre si Ousmane Dembélé arribarà a temps per al partit, ja que el francès encara no té l'alta. "No és el mateix cas de la tornada contra el Lió, ja que ara és un partit d'anada. I contra el Lió es va forçar i es va lesionar..."

El tècnic blaugrana ho ha deixat clar: "Marcar fora de casa sempre té valor. A Lió no es va poder marcar i va tocar patir una mica, a la tornada. La idea serà atacar, naturalment". Segons Valverde, "durant el partit el Manchester United pot oferir dues cares, et pot anar a buscar a dalt o et pot esperar; és un rival perillós".

Preguntat sobre la pressió de ser favorit, Valverde ha dit que "si la gent diu que tu ets favorit, doncs s'accepta, però així no es guanya un partit". A més, ha deixat clar que el factor de jugar la tornada a casa cada cop té menys pes, ja que als vuitens de final només van passar el 50% dels equips amb tornada a casa.

Valverde ha demanat concentració: "Si el partit tendeix a descontrolar-se, ens pot tocar patir si ells tenen espais". Preguntat sobre el fet d'haver tingut menys dies de descans que el United, Valverde ha dit que "han passat quatre dies d'un partit clau", però que, "a l'haver guanyat el partit, es pot compensar el dèficit físic que es pugui tenir".

Preguntat per com han canviat les coses en els últims anys al Manchester United, sense títols, Valverde ha dit: "Tots els grans equips tenen una aurèola al volant que no marxa. Quan algú fitxa per un club com el Manchester United, coneix on aterra. Però no sempre es poden tenir cicles guanyadors que durin sempre. Potser el Manchester United ara no arriba a finals de Champions, però en un context complicat, ja el tenim als quarts de final".