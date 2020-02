Esborrar la paraula 'ascens' de la boca del Girona

Per primera vegada en moltes setmanes, el Girona està en zona de play-off d'ascens a l'elit. Superada una nova crisi esportiva, Quique Cárcel expressa el desig de tornar a començar per recuperar la il·lusió i abandonar la negativitat que s'ha instal·lat aquest curs a Montilivi, en què les presses per pujar angoixen. "L'ambient és negatiu i tothom ens pressiona, fins i tot noto una falta de respecte cap a alguns jugadors. Hem necessitat el nostre temps per saber on som i que difícil que és la Segona Divisió, però tenim els objectius clars. No podem parlar d'ascens, perquè no hi som ni a dins. Tenim opcions? Sí, però no en tenim només nosaltres. Si haguéssim perdut a Fuenlabrada, tornaríem a estar lluny. Hem de tenir humilitat i capacitat de sacrifici: l'aspiració no canvia, però hem de ser realistes", valora el director esportiu blanc-i-vermell, que assegura que el vestidor no té la panxa plena. "És impossible tenir els mateixos sentiments que fa cinc anys. Quan vaig arribar, el màxim repte era salvar la categoria; ara pujar és una obligació. Tots hem canviat, en aquest procés. Sembla que ser sisè sigui negatiu, i ho critiquem, però hem de mantenir els peus a terra. Disposem d'una bona plantilla que s'està esforçant, tots hauríem de tornar a la casella de sortida. Els rivals també juguen i estan motivats pel mateix que volem nosaltres".

El Girona s'ha reforçat amb Brandon Thomas i Christian Rivera, als quals s'ha d'afegir Valery, que quan es recuperi de la lesió podrà participar amb fitxa del filial, en un mercat d'hivern en què es van tancar les sortides de Coris i Marc Gual. "No he parlat mai de cap revolució, més aviat al contrari. Respecto moltíssim tots als professionals que tenim, i la gran operació era la del pivot. A Rivera el volíem des de l'estiu, però no era viable l'1 de gener. Hem treballat molts noms en aquesta posició i és obvi que m'hauria agradat tancar-ho tot el primer dia", afegeix, reconeixent que el club manté una opció de compra per Gual. "Hem cregut que podíem assumir la seva baixa, tenint en compte el potencial ofensiu de l'equip. També hem parlat amb altres futbolistes, que no tenen gaires minuts, per si el millor era que marxessin, tot i que han decidit continuar. Aquí no sobra ningú, tothom ens pot donar un cop de mà”.

Quique Cárcel opina que la plantilla continua sent "equilibrada, però els resultats manaran, això ho tinc claríssim. Sempre he pensat que tenir dos futbolistes importants a cada posició ens generaria una competència interna que ens faria més forts com a equip, però fins ara no hem tingut els resultats que desitjàvem. La idea és agafar una bona dinàmica, fer la temporada que volem fer i posar les notes al final", diu, esperançat per les últimes actuacions del Girona. "Crec que hem pres consciència i fa dos partits que veig la competitivitat que volia veure. Hem lluitat de tu a tu, ens hem barallat per les segones jugades, ens hi hem deixat la pell... Aquest és el camí", indica. La gran incògnita que plana per Montilivi és saber si Cristhian Stuani, el màxim golejador de la categoria amb 20 gols i la gran esperança blanc-i-vermella, estarà disponible per als play-off. En aquelles dates l'Uruguai juga la Copa Amèrica. "No penso en el maig, penso en l'Osca. I faríem malament d'idealitzar situacions que ara mateix són incertes. Quan arribi el moment ho treballarem, però el compromís de Stuani amb nosaltres ja el sabeu".

Rivera, presentat

Christian Rivera, cedit de Las Palmas amb una opció de compra obligatòria en cas d'ascens, aterra per omplir el dèficit del pivot defensiu. Mentre Cárcel reclamava oblidar la paraula ascens, l'asturià ha demostrat que no té por de res. "No ens hem de fixar en els altres, si fem el que toca pujarem directe segur. I si tenim la mala sort de no poder fer-ho així, ho farem pel camí del play-off”. 26 jornades després de començar la Lliga, els gironins ja podran utilitzar la peça tan reclamada per tothom. "Pressió? En tenim sempre, els futbolistes. Aquesta és la millor plantilla de la categoria i espero aportar tot el possible. El Girona té un projecte ambiciós i l'estructura, tot i estar a Segona, és molt gran. Hi ha clubs que fa anys que viuen a Primera i no gaudeixen dels recursos que hi ha aquí", diu.