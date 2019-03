Espanya derrota Noruega en el seu primer partit de classificació a l'Eurocopa (2-1)

La selecció espanyola de futbol ha debutat a les eliminatòries de classificació per a la propera Eurocopa amb un triomf per 2-1 contra Noruega a Mestalla. L'equip de Luis Enrique ha estat molt superior, però després de fallar moltes ocasions, ha acabat patint per sumar el triomf.

Amb Sergio Busquets i Jordi Alba com a titulars, Luis Enrique ha donat molta llibertat als laterals, un d'ells Jesús Navas, de retorn a la selecció. Asensio, molt actiu, ha connectat amb un Rodrigo que ha fet el primer gol d'Espanya després d'una centrada de Jordi Alba. Espanya ha gaudit de moltes ocasions, però a la segona part, un penal clar d'Iñigo Martínez ha permès a King fer el gol de l'empat dels escandinaus (65'). Poc després, un penal sobre Morata ha estat transformat per Sergio Ramos en el 2-1. Canales, del Betis, i Mata, del Getafe, han debutat en el triomf d'una Espanya que jugarà el proper partit al camp de Malta. Al mateix grup, Suècia ha derrotat a Romania per 2-1 i Malta, a les Illes Fèroe, també per 2-1.

A la jornada de classificació per l'Eurocopa, destaca el triomf d'Itàlia per 2-0 sobre Finlàndia amb gols de Barella i el jove de 19 anys Kean. Al mateix grup, Grècia ha guanyat 0-2 a Liechtenstein i els bosnians, 2-1 als armenis.