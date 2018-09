Espanya brilla i goleja sense pietat Croàcia (6-0)

La selecció espanyola s'ha cruspit Croàcia en el segon partit de la fase de grups de la Lliga de Nacions, en un partit jugat al Martínez Valero d'Elx (6-0). L'equip de Luis Enrique, que ja havia guanyat per 1-2 els anglesos a Wembley, no ha tingut pietat d'una Croàcia sense alguns dels jugadors que van ser subcampions del món. Ara, amb jugadors com Rakitic i Modric de titulars, Croàcia mai ha plantat cara a l'equip local.

Luis Enrique ha fet jugar un equip amb un sol jugador del Barça, Busquets, i cinc del Madrid (Carvajal, Nacho, Ramos, Ceballos i Asensio). Ja en els primers minuts, una gran jugada col·lectiva l'ha rematat de cap Saúl per marcar el primer gol. Asensio, amb un bonic xut, ha fet el 2-0, i Kalinic s'ha fet el 3-0 en pròpia porteria poc després. A la segona part, el valencianista Rodrigo ha fet el 4-0 després d'una bona jugada col·lectiva. Ramos i Isco han tancat la golejada.