Espanya fa els deures i jugarà contra França a quarts

Després que la selecció espanyola masculina de waterpolo acabés primera de grup, la femenina no va voler ser menys i també va tancar la primera fase de l’Europeu de Barcelona liderant el seu grup. Les noies que entrena Miki Oca van desfer-se de Rússia a l’últim partit (12-11), possiblement el més complicat que havien disputat al torneig. Ara jugaran contra França als quarts de final. Holanda-Alemanya, Itàlia-Hongria i Grècia-Rússia són els altres emparellaments de la fase final.

Tot i que l’equip de Miki Oca havia destacat durant l’Europeu per la solvència defensiva, aquesta vegada Rússia va complicar molt les coses i va tancar la primera meitat amb cinc gols. La selecció espanyola -formada principalment per nedadores catalanes- no va poder apujar el marcador més enllà de dos gols contra un rival molt agressiu en defensa i molt àgil en els atacs. Només el talent de les nedadores locals van permetre tancar el partit en el moment decisiu.

Gràcies a aquest marcador Espanya tanca la primera fase amb ple de victòries en els cinc partits disputats. Ara jugaran contra un rival teòricament assequible, que ha acabat la primera fase amb només dues victòries i tres derrotes, i queda per darrere d’Holanda, Grècia i Itàlia. Si es compleixen els pronòstics, les guerreres jugarien les semifinals contra l’equip grec.