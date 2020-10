Espanya, farcida de catalans, empata amb Portugal (0-0)

Set ocasions per a la selecció espanyola en els primers vint minuts de partit. Així va començar l’amistós d’ahir entre Espanya i la Portugal de Cristiano Ronaldo. Malgrat les nombroses oportunitats que hi va acabar havent a banda i banda, el matx va acabar 0-0.

Luis Enrique va apostar per un onze inicial format en bona part pels teòrics suplents i en el qual hi havia cinc catalans: Eric García, Sergi Roberto, Sergio Busquets, Gerard Moreno i Dani Olmo. Per la seva banda, Fernando Santos va ubicar d’inici damunt la gespa futbolistes veterans com Pepe (37 anys), Moutinho (34) i Ronaldo (35).

El talent de Dani Olmo, molt actiu en els primers compassos, va dinamitzar l’atac del combinat espanyol, en què Gerard Moreno i Rodrigo també van ser protagonistes. Busquets es va encarregar de manar a la sala de màquines, acompanyat de Ceballos i Canales. El migcampista de Badia del Vallès, juntament amb Sergi Roberto -convocat per la baixa de Carvajal- van ser els dos blaugranes que van jugar d’inici. Ansu Fati, reservat per Luis Enrique, no va jugar cap minut. Amb Portugal va sortir de partida Trincao, dels millors del seu equip.

Amb tot, la primera aproximació dels portuguesos no va arribar fins a la mitja hora de partit, després d’un servei de còrner. Minuts després, Moutinho va tenir la més clara dels seus abans del descans, però va rematar tot sol als núvols. Mentre Portugal començava a dir-hi la seva, Espanya lamentava no haver materialitzat les nombroses oportunitats que va tenir durant la primera mitja hora.

Debut d’Adama Traoré

A la represa, les ocasions es van decantar més cap al conjunt de Ronaldo i companyia. El davanter del Juventus va enviar un cacau al travesser tot just començar la segona meitat i, passada l’hora de partit, Renato Sanches també va estavellar un xut al travesser. L’entrada d’Adama Traoré, que va debutar, va revitalitzar l’atac espanyol, però l’última ocasió del partit va ser per a Portugal: per ben poc Joao Félix no va donar el triomf al seu país, però no va arribar a rematar una pilota a boca de canó.