Espanya, incapaç de guanyar Ucraïna (1-0)

Tot i que Luis Enrique va posar inicialment bona part de tot el seu potencial ofensiu -això vol dir un trident format per Rodrigo, Ansu Fati i Adama Traoré-, Espanya va tornar a exhibir ahir els nombrosos problemes que té per fer gol. Davant seu, Ucraïna en va tenir prou amb una jugada veloç i un bon entramat defensiu per guanyar el matx (1-0). Malgrat la inesperada i dolorosa derrota, Espanya segueix líder del seu grup a la Lliga de les Nacions.

El combinat espanyol va dur el ritme del partit durant la primera meitat, però després de passar pel túnel de vestidors la selecció dirigida per l’exdavanter Andrí Xevtxenko va saber anul·lar la sensació de perill que havia generat el seu rival i dominar per moments. A Luis Enrique no li agradava el que estava veient durant els primers compassos de la segona meitat i va remoure la davantera abans d’arribar a l’hora de joc: Oyarzabal i Ferran Torres van substituir Ansu Fati i Rodrigo, mentre que Adama Traoré, el futbolista més desequilibrant d’Espanya els últims partits, va mantenir el seu lloc fins al final. Abans, just després del descans, l’entrenador asturià ja havia buscat sacsejar la coctelera donant entrada a Dani Ceballos al lloc de Mikel Merino al mig del camp. Amb Sergio Busquets i Sergi Roberto a la banqueta, la substitució d’Ansu va suposar que el partit es quedés sense representació blaugrana damunt la gespa.

Reacció estèril

Semblava que els canvis podien activar Espanya, gràcies a la mobilitat d’Oyazarbal i les pujades de Sergio Reguilón, però la defensa ucraïnesa no estava disposada a cedir gaires espais. El tècnic asturià va cremar la seva última nau donant entrada al davanter català Dani Olmo, però qui acabaria colpejant seria Ucraïna. En una jugada en què només van intervenir quatre jugadors, tots quatre van saber fer a la perfecció el que requeria per acabar deixant sol Viktor Tsyhankov, que no va fallar (0-1) davant de De Gea. Espanya va intentar reaccionar i va ubicar Ramos de davanter centre, però Ucraïna va saber mantenir el resultat amb una fèrria defensa.