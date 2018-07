Fer amb Espanya el que va fer amb el Barça

260x366 L’asturià Luis Enrique va ser presentat ahir com a seleccionador espanyol. / PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP L’asturià Luis Enrique va ser presentat ahir com a seleccionador espanyol. / PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

El repte que té entre mans és “il·lusionant” però no té tant de nou com pugui semblar. Ja ho ha viscut i se sent preparat i amb experiència. Luis Enrique Martínez va comparèixer ahir a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas per ser presentat com a nou seleccionador espanyol i ho va fer amb la mateixa convicció i energia que fa quatre anys a l’Auditori 1899 al Camp Nou. Durant tot l’acte va ser inevitable que s’anés viatjant entre Madrid i Barcelona, trobant similituds entre la responsabilitat que va assumir com a timoner blaugrana el 2015 i la que ara afrontarà amb Espanya.

“A la selecció espanyola hi viuré una situació que ja he viscut al Barça. Fa tres campionats que no es guanya, com havia passat en la temporada abans que jo arribés a Barcelona. I quan vens de ser l’equip referència, tothom t’estudia, tothom sap quines característiques tenen els teus jugadors, i per això és important que la idea evolucioni. I jo al Barça ja ho vaig haver de fer”. Va ser una de les moltes sentències que va deixar anar Luis Enrique i que havien d’anar seduint un auditori ple de periodistes que volien saber en quin grau sacsejarà l’equip després de caure a vuitens al Mundial de Rússia -“No hi haurà cap revolució, tot i que sí que hi haurà un canvi generacional”, va dir-, si serà simpàtic amb els mitjans de comunicació -“Els meus amics em diuen que soc simpàtic, però tampoc sé si és una qüestió que hagi d’importar aquí, on represento el que represento”-, si convencerà Gerard Piqué per seguir a la selecció -“Haurem d’estudiar els casos individualment”, es va limitar a dir- i si el seu nou càrrec el fa canviar d’opinió sobre la situació política a Catalunya -“No vull entrar en aquestes qüestions, però he de dir que em sento molt orgullós del que soc: de Gijón, asturià, espanyol i català”.

Certament es van tocar molts temes, però sobre les paraules de l’asturià sempre planava la mateixa idea: el punt d’inici amb Espanya serà el mateix que va afrontar al Barça després del cicle de Tata Martino. “Després de molts èxits, estem vivint un temps sense cap títol i sense un rendiment important en les grans cites. És una situació que ell ja ha viscut en un gran club i això l’ajudarà en la seva etapa aquí com a seleccionador”, va reforçar-lo José Francisco Molina, director esportiu de la Federació Espanyola de Futbol. També el president, Luis Rubiales, va demanar-li que “tornés a generar il·lusió”, i en el “tornés” deia moltes coses.

Luis Enrique vol una selecció que torni a imposar el seu futbol i, per fer-ho, cal donar una nova volta a la idea, com ja va haver de plantejar-se al Camp Nou després d’un any de sequera. “Al jugador se li han de donar noves armes i nosaltres venim a fer-li les coses més fàcils al camp. Volem jugadors que siguin bons amb la pilota, volem que es pressioni fort després de pèrdua, volem intentar encaixar menys gols, tenir més profunditat, generar més ocasions”, va exposar. I de seguida va afegir: “No vull res que els meus predecessors no volguessin”. Però després ja entra en joc el rival i la competició. I, en aquest sentit, Luis Enrique admet que la dificultat per a Espanya és màxima per com plantegen els partits els adversaris. “La fase de finalització és la més difícil quan hi ha tanta gent per darrere de la pilota. Hi ha molts aspectes a millorar i necessito el feedback dels jugadors per saber on han cregut ells que tenien més dificultats”.

L’exblaugrana es marca l’objectiu de “ser competitius” en dos anys a l’Eurocopa i ho fa apel·lant a dues idees: “Ser protagonistes i agressius amb la pilota per fer mal al rival” i “saber defensar”. En aquest sentit, va anunciar que “hi haurà sorpreses” a la llista de convocats, que no farà pública fins al 31 d’agost. De moment, però, assegura que encara no ha tingut converses amb els futbolistes i que s’està movent al voltant d’una macroselecció de 70 jugadors que, a mesura que vagin competint, anirà rebaixant. El que sí que va voler deixar clar és que, malgrat que pugen molt bones generacions de les categories inferiors i que ell sempre ha demostrat ser un entrenador que aposta per la gent jove, “no mirarà l’edat per convocar ningú”. “Miraré el rendiment”, va etzibar.

Esperit d’equip

I mirarà que vinguin compromesos. “Volem que els internacionals vinguin amb il·lusió, encara que tinguin un calendari atapeït”. En aquest sentit, la intenció de l’entrenador és generar una dinàmica d’equip dins del grup, “encara que només els pugui reunir per entrenar una setmana al mes”. “Però serà una setmana intensa”, va dir, més amb to d’exigència que d’amenaça. “La selecció s’hauria d’assemblar al màxim possible al que és un equip. Vull que reconeguin pautes i automatismes, com tenen als seus clubs”, va continuar, i va deixar clar que és conscient que serà impossible reproduir la realitat d’un dia a dia en el context de seleccions.

Durant l’acte també va haver-hi un espai per al record de l’etapa de jugador de Luis Enrique. “M’ha agradat veure cares que ja hi eren quan jo jugava. Arribo a una casa que s’ha renovat i on sé que estaré molt a gust”, va dir.