L’Alabès colpeja l’Espanyol per l’esquena a Vitòria

Els mateixos homes que van derrotar el València, fent volar els somnis dels aficionats de l’Espanyol, van caure a Mendizorrotza en un partit on els homes de Rubi no van saber convertir el domini territorial en gols. L’Alabès d’Abelardo, un equip intens, en alguns moments agressiu, va saber patir quan l’Espanyol era millor. I a la segona part, en pocs minuts, dues contres dels vitorians van colpejar per l’esquena un Espanyol que no va trobar respostes.

Va ser un partit en què el VAR va dictar sentència, ja que el gol blanc-i-blau va ser un penal en què el col·legiat Iglesias Villanueva va necessitar consultar la jugada a la pantalla. A la segona part, quan Sergio García celebrava el gol que semblava sentenciar el matx, el VAR va tornar a servir per descobrir un fora de joc posicional que va deixar amb un pam de nas un Espanyol que va patir per controlar les transicions verticals dels locals. “El VAR serveix i, de fet, en aquest cas les decisions són correctes, no podem protestar. Ara, el VAR afecta l’estat anímic dels jugadors. Quan creus que has marcat un gol no t'ajuda gaire que et diguin que no val dos minuts més tard”, va reconèixer Rubi. I és que just després de veure com el 0-2 no pujava al marcador van arribar les dues contres amb les quals l’Alabès va decidir el partit. “Ells han aprofitat les seves oportunitats, nosaltres no ho hem fet. Cal aprofitar les ocasions o acabes perdent”, es queixava el tècnic maresmenc.

Duel d’estils

Si el nou Espanyol, amb Marc Roca de nou al mig del camp, aposta pel toc i el control, pel ritme melòdic, l’Alabès és rock'n'roll. Els vitorians, després de veure com l’Espanyol havia derrotat el València, no van deixar ni un centímetre als catalans i feien faltes cada dos per tres. L’agressivitat de Manu García i Wakaso no permetia jugar amb ritme, tot i que de mica en mica, a mesura que els locals es van anar carregant de targetes, l’Espanyol va fer madurar el partit i es va anar acostant pas a pas a la porteria de Pacheco.

Era un partit tan sincer que tothom sabia com arribarien les ocasions. En el cas dels vitorians, amb contres. En el cas de l’Espanyol, amb control i domini, buscant espais entre línies i forçant faltes a la frontal, com dues que Granero no va xutar amb encert. L’Alabès, fidel al seu estil, va intentar trencar la defensa espanyolista amb el contraatac. I quan Sobrino va aconseguir-ho l’afició local va reclamar un penal, tot i que de fet la defensa va treure de manera neta la pilota, sense tocar el jugador local.

De mica en mica l’Espanyol va aconseguir trobar camins cap a la porteria de Pacheco, especialment gràcies a les curses de Leo Baptist ão, que tendia a caure a la dreta. Dues rematades de l’exjugador del Vila-real i el Santos van donar feina al porter local, tot i que per fer gol Baptist ão va necessitar l’ajuda del VAR. Durant més de dos minuts l’àrbitre va revisar una acció durant un córner i va descobrir una agafada de Víctor Laguardia sobre David López que al principi no havia vist. Però les protestes dels jugadors i l’afició de Vitòria no van aturar-se, ja que es queixaven que a l’origen de l’acció el córner no era correcte. Malgrat això, Baptist ão no es va posar nerviós i va marcar el 0-1.

A la segona part, després del gol anul·lat a Sergio García, l’Alabès va aconseguir l’empat amb un cop de cap de Borja Bastón a boca de canó, que va enviar la pilota al fons de la xarxa sense oposició. I pocs minuts després va arribar una gran contra basca, aprofitant que l’Espanyol deixava espais. Jony va creuar mig camp i Rubén Sobrino va fer embogir l’afició local en fer el 2-1. Amb el resultat a favor, els bascos van intentar adormir el partit, però l’Espanyol cada vegada feia més pressió. Va ser en aquest moment quan va aparèixer Fernando Pacheco amb diverses aturades consecutives, entre les quals va ser especialment clau una a Didac Vilà després d’una bona assistència d’Óscar Melendo al segon pal. Melendo va ser un dels jugadors que va entrar a la segona part, juntament amb un Hernán Pérez desafortunat i Piatti. Però aquests canvis no van servir per obrir la defensa d’un Alabès que va aconseguir ser el primer botxí de l’Espanyol de Rubi.