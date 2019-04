L'Espanyol condemna l'ús de la imatge d'Anna Frank amb la samarreta del Barça

L'Espanyol ha sortit al pas per condemnar els fets ocorreguts a Montilivi el cap de setmana passat, on alguns radicals, antics membres de les Brigadas Blanquiazules, van enganxar adhesius amb la imatge d'Anna Frank vestida amb la samarreta del Barça. L'entitat blanc-i-blava ha censurat aquestes actituds i se n'ha desmarcat a través d'un comunicat: "El nostre club sempre ha defensat els valors de la tolerància i el respecte i condemna enèrgicament qualsevol vinculació amb accions antisemites o de qualsevol altre tipus o que atemptin contra els drets fonamentals i el respecte cultural, polític o ètnic", exposen des de l'Espanyol.

El club espanyolista deixa clar que els seus valors "estan clarament enfrontats amb aquests postures", i per això anuncien que es presentaran com a acusació juntament amb les investigacions que puguin fer-se per part del cos de Mossos d'Esquadra per a l'aclariment dels fets esmentats inicialment i que puguin derivar en qualsevol vinculació amb l'entitat.

L'Espanyol ha recordat que el comportament de la seva afició "sempre ha sigut modèlic" i no vol permetre que el comportament d'alguns individus taqui la seva imatge.