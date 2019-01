L'Espanyol tanca el mercat amb Facundo Ferreyra i Alfa Semedo

Hores després d'oficialitzar la venda de Leo Baptistão al Wuhan Zall xinès, l'Espanyol està a punt de fer oficials les dues incorporacions amb què tancarà el mercat hivernal: Facundo 'Chucky' Ferreyra i Alfa Semedo, dos jugadors que arriben cedits del Benfica, un club amb qui l'Espanyol manté bones relacions, sobretot des de la visita que va fer a Lisboa ara fa uns mesos una comitiva encapçalada per Chen Yansheng. El primer, davanter argentí que al març farà 28 anys, va ser un antic desig de l'Espanyol l'estiu passat, quan el Benfica se li va anticipar. Aleshores jugava al Xakhtar Donetsk, d'on va marxar lliure per la crisi política que es viu a Ucraïna. Segons RAC1, arriba cedit a l'Espanyol per una temporada i mitja, fins al juny del 2020. L'Espanyol disposarà d'una opció de compra en cas que vulgui quedar-se'l en propietat.

Ferreyra amb prou feines ha pogut disputar 9 partits (en què ha marcat un gol) en aquest primer tram de curs al Benfica. Anteriorment havia jugat al Newcastle United i al Vélez Sarsfield, l'últim equip de l'Argentina on va estar. El Xakhtar va pagar per ell 7 milions d'euros el 2013. Les diferències econòmiques han sigut importants, però un cop l'Anderlecht ha renunciat a la seva incorporació, l'Espanyol ha tingut via lliure per convèncer el club portuguès. Sergio León, una altra de les alternatives per reforçar la davantera, continuarà finalment al Betis.

651x366 Facundo 'Chucky' Ferreyra jugarà a l'Espanyol / RCD ESPANYOL Facundo 'Chucky' Ferreyra jugarà a l'Espanyol / RCD ESPANYOL

Pel que fa a Alfa Semedo, és un migcampista defensiu de 21 anys nascut a Guinea-Bissau. En el seu cas, la cessió és fins al final d'aquesta temporada. Ha tingut una mica més de presència amb el Benfica (16 partits), però tampoc hi ha sigut una peça indiscutible. Format al planter de l'equip portuguès, Semedo, que passarà aquesta nit la revisió mèdica, aportarà fortalesa al mig del camp. Ell i Ferreyra aterraran aquest vespre a Barcelona i aquest divendres podrien ser presentats a la tarda.