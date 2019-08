David Gallego: "No és fàcil preparar el partit contra l'Alabès en un sol dia"

El tècnic de l'Espanyol David Gallego ha admès en roda de premsa que "no és fàcil preparar el partit contra l'Alabès en un sol dia", en referència al fet d'haver jugat dijous a l'Europa League contra el Zoryà ucraïnès. "L'equip va millorant i creixent cada dia", ha afegit l'entrenador de Súria. Gallego, però, ha deixat clar que "tant de bo es doni això moltes vegades, perquè significarà que serem a la fase de grups de la UEFA".

Malgrat la derrota contra el Sevilla i el primer temps amb dubtes contra el Zoryà, Gallego és positiu respecte a l'evolució de l'equip, ja que aquest és un procés que han de passar: "Sabem on som i on arribarem. L'equip no es desvia del camí, i el més important és que creu cegament en el que està fent. Estic satisfet, tot i que sé que en certs aspectes estem per sota d'alguns rivals".

Sobre l'Alabès, Gallego ha dit: "És un equip molt sòlid, molt difícil de guanyar. Estan molt units a la seva afició, i en atac tenen moltes opcions, molt de potencial. És un rival que es fa molt fort a casa i serà un partit de màxima exigència per a nosaltres”. L'entrenador blanc-i-blau també ha deixat clar que la seva voluntat és que, quan s'acabi el partit, "l'equip hagi guanyat o hagi estat mereixedor de guanyar". "Aquest és el nostre objectiu cada setmana, independentment del resultat del dia anterior –ha afirmat–. La idea de joc sempre és la mateixa. Tractem de mantenir una estructura al camp encara que els jugadors es vagin movent. No crec en els sistemes, sinó en una idea de joc, i això no ho canviarem”.

Els continus rumors sobre possibles sortides de jugadors de l'Espanyol, com la possible marxa de Marc Roca al Bayern, han provocat que Gallego digui mig rient: "Estic desitjant que s'acabi el mercat perquè l'Espanyol ha estat notícia des del primer dia. Vull que s'acabi això per centrar-nos cent per cent en nosaltres i que els altres deixin de mirar-nos”.