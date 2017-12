“Serà un derbi molt equilibrat i competit”

Cornellà-El Prat viurà emocions fortes aquest dilluns (21.00 h) en el primer duel català de la història a Primera entre l’Espanyol i el Girona. Jugadors de renom i amb passat a les dues entitats analitzen a l’ARA un enfrontament més igualat del que es podria preveure a principis de curs.

“Serà un partit molt bonic i interessant entre dos equips que voldran ressorgir de les últimes derrotes patides”, explica Moisés Hurtado, exjugador de l’Espanyol entre el 2005 i el 2010 i del Girona els anys 2013 i 2014: “M’enorgulleix haver format part de les dues entitats. L’Espanyol és el meu club i qui m’ho ha donat tot. A Girona hi vaig passar dos anys bons on ja es podia percebre que, tard o d’hora, arribaria l’ocasió. Conservo un gran afecte i desitjo que estigui a Primera molt temps”.

El conjunt de Quique Sánchez Flores arriba al duel amb més obligacions a resoldre. “Necessita sumar de tres en tres, està dissenyat per estar més amunt i crec que lluitarà per anar a Europa. És cert que han arribat els dubtes després de patir resultats que no ha merescut però estic convençut que està capacitat per capgirar la situació”, diu Hurtado. Al davant es trobarà un rival que només ha perdut un partit dels set -comptant la Copa del Rei- que ha disputat lluny de Montilivi. “Ha aterrat a l’elit amb la inèrcia guanyadora que tenia a Segona, competint al 200% gràcies a la il·lusió. S’ha adaptat bé i viu un gran moment malgrat que hi ha escenaris que els podrien haver cohibit. Farà bé sumant el màxim de punts possibles, ja que el curs és molt llarg”, afegeix.

Més d’una dècada a l’Espanyol avala la trajectòria de David Garcia, que també va formar part del Girona del 2011 al 2015. “És un partit especial i, malauradament, no podran sortir vencedors els dos -expressa, vaticinant un lleuger favoritisme per als blanc-i-blaus-. Les baixes que acumula Machín en defensa són un desavantatge, ja que haurà de situar jugadors que no estan acostumats a jugar a l’eix, i en un sistema tan específic com el seu es nota”. El manresà relativitza la falta de gol local: “No és preocupant, l’equip genera prou ocasions malgrat que no les materialitzi. Se solucionarà quan la tendència canviï”.

Ell va viure en primera persona els primers passos del tècnic sorià a la banqueta blanc-i-vermella. “Pocs coneixíem la seva feina i ha resultat ser una sorpresa. Va revolucionar el sistema, va generar aire fresc”, recorda un dels protagonistes de la fatídica tarda davant el Lugo, on l’ascens gironí es va escapar en el temps de descompte. “Ho teníem a les mans, va ser una garrotada cruel. Vaig donar-hi moltes voltes aquella nit. Per sort, ara gaudeixen del premi que a nosaltres se’ns va negar -precisa, agraït-. Als dos clubs hi conservo amics que m’acompanyaran tota la vida, això és el més bonic d’aquest esport”.

“Qui surti vencedor, creixerà”

Les bones relacions entre els dos clubs han protagonitzat diverses cessions durant l’etapa del Girona a Segona. Carlos Clerc, amb 45 partits a l’esquena ara fa dos cursos, és un dels futbolistes que més profit en va treure. “Vaig conèixer una ciutat preciosa i persones meravelloses. Ho considero casa meva, estic en deute amb el club i l’afició”. Format al planter blanc-i-blau, no va poder aconseguir un lloc al primer equip tot i debutar: “Vaig créixer allà però la sort no em va acompanyar durant el tram final de la meva trajectòria a l’Espanyol. Sempre ho vaig donar tot, estic molt tranquil amb la meva implicació”. El lateral esquerre de l’Osasuna posa èmfasi en la situació d’alerta que viuen els dos equips: “L’Espanyol haurà d’esvair les sensacions d’incertesa existents amb un resultat positiu, mentre que el Girona arribarà amb una inseguretat produïda per les dues últimes males experiències”. La productivitat dels gironins a domicili podria desequilibrar la balança: “Ha demostrat que és un conjunt molt perillós. El que tinc clar és que, qui surti vencedor farà el primer pas per créixer en la lluita que mantenen per allunyar-se del descens”.

Per a Isaac Becerra també és un matx amb connotacions sentimentals diferents. “He tingut el privilegi de formar part de tres dels millors clubs de Catalunya -va jugar al planter del Barça-. A nivell esportiu i formatiu l’Espanyol em va ensenyar molt i em va obrir les portes del món del futbol. Els estic molt agraït, gràcies a aquelles vivències soc el que soc”, diu qui va deixar una empremta inoblidable a Montilivi -va ser el guardià de la porteria del 2012 al 2016-. “El Girona va apostar per mi en un moment molt important. Vam viure uns anys plens d’alegries que acabaven en tristeses. Sento que he posat un granet de sorra en l’ascens que han aconseguit, tots compartíem el mateix somni”, afegeix.

Campió de Lliga amb el juvenil i titular al filial durant la seva etapa a l’Espanyol, Becerra preveu un duel intens i molt disputat. “Hi haurà molta competitivitat; a Cornellà, els blanc-i-blaus són forts i, coneixent Machín, el Girona no variarà la seva idea de joc passi el que passi. El més important és que ningú prengui mal i puguem gaudir tots del partit”, conclou l’actual porter del Valladolid.